الثلاثاء 26 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كافاني يقود بوكا جونيورز للفوز الثمين

كافاني يقود بوكا جونيورز للفوز الثمين
25 أغسطس 2025 10:55

بوينس آيرس (د ب أ)

أخبار ذات صلة
ريفر بليت يهدر فرصة الانفراد بالصدارة الأرجنتينية

قاد المهاجم الأوروجوياني المخضرم، إدينسون كافاني، فريقه بوكا جونيورز لفوز ثمين على بانفيلد بنتيجة 2/ صفر، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الأرجنتيني لكرة القدم، اليوم الاثنين.
وانتزع بوكا جونيورز النقاط الثلاث في الشوط الثاني، حيث تقدم بهدف ميجيل ميرينتيل في الدقيقة 55، وعزز كافاني تفوق فريقه بهدف ثان في الدقيقة 82 من المباراة التي أقيمت على ملعب «بومبونيرا».
وحقق بوكا فوزه الثاني توالياً، ليتجاوز كبوة خسارة وثلاثة تعادلات في بداية مشواره، ويرفع رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثالث بالمجموعة الأولى.
وتجمد رصيد بانفيلد عند سبع نقاط في المركز الحادي عشر، بعدما تلقى خسارته الثالثة مقابل فوزين وتعادل.
ويقام الدوري الأرجنتيني بمشاركة 30 فريقاً، تم تقسيمهم إلى مجموعتين بواقع 15 فريقاً في كل مجموعة، حيث يتأهل أول ثمانية أندية في جدول الترتيب بالمجموعتين إلى مرحلة الأدوار الإقصائية.

إدينسون كافاني
بوكا جونيورز
الدوري الأرجنتيني
آخر الأخبار
«كاديلاك» يختار بوتاس وبيريز لموسمه الأول في «مونديال فورمولا1»
الرياضة
«كاديلاك» يختار بوتاس وبيريز لموسمه الأول في «مونديال فورمولا1»
اليوم 16:57
مبنى الهيئة العامة للمعاشات
علوم الدار
غداً.. صرف معاشات أغسطس بقيمة 844 مليون درهم
اليوم 16:55
نجوموها نجم ليفربول: سجلت بهذه الطريقة 100 مرة
الرياضة
نجوموها نجم ليفربول: سجلت بهذه الطريقة 100 مرة
اليوم 16:44
أفراد من الشرطة الأسترالية
الأخبار العالمية
مقتل شرطيين وإصابة ثالث في إطلاق نار بأستراليا
اليوم 16:42
«الراقي» يُكمل جاهزيته للقاء النصر
الرياضة
«الراقي» يُكمل جاهزيته للقاء النصر
اليوم 16:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©