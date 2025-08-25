كافاني يقود بوكا جونيورز للفوز الثمين

بوينس آيرس (د ب أ)

قاد المهاجم الأوروجوياني المخضرم، إدينسون كافاني، فريقه بوكا جونيورز لفوز ثمين على بانفيلد بنتيجة 2/ صفر، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الأرجنتيني لكرة القدم، اليوم الاثنين.

وانتزع بوكا جونيورز النقاط الثلاث في الشوط الثاني، حيث تقدم بهدف ميجيل ميرينتيل في الدقيقة 55، وعزز كافاني تفوق فريقه بهدف ثان في الدقيقة 82 من المباراة التي أقيمت على ملعب «بومبونيرا».

وحقق بوكا فوزه الثاني توالياً، ليتجاوز كبوة خسارة وثلاثة تعادلات في بداية مشواره، ويرفع رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثالث بالمجموعة الأولى.

وتجمد رصيد بانفيلد عند سبع نقاط في المركز الحادي عشر، بعدما تلقى خسارته الثالثة مقابل فوزين وتعادل.

ويقام الدوري الأرجنتيني بمشاركة 30 فريقاً، تم تقسيمهم إلى مجموعتين بواقع 15 فريقاً في كل مجموعة، حيث يتأهل أول ثمانية أندية في جدول الترتيب بالمجموعتين إلى مرحلة الأدوار الإقصائية.