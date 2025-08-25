فلاشينج ميدوز.. مع فريتز وشيلتون حلم «الأميركان» لا يزال في أمان

نيويورك (رويترز)

استهل تيلور فريتز وبن شيلتون مشوارهما في بطولة أميركا المفتوحة للتنس بثقة أمس، ليتأهلا للدور الثاني في سعيهما لإنهاء 22 عاماً من الصيام عن الألقاب بالنسبة للاعبين الأميركيين الرجال في نيويورك.

وزاد فريتز، الذي أصبح العام الماضي أول لاعب أميركي منذ 2006 يبلغ نهائي فلاشينج ميدوز، إيقاعه بعد المجموعة الأولى على ملعب لويس أرمسترونج ليقهر مواطنه إيميليو نافا 7-5 و6-2 و6-3، مسدداً 11 ضربة إرسال ساحقة. وبعدما حل وصيفاً للبطل يانيك سينر العام الماضي، يأمل فريتز أن يسير على خطى ماديسون كيز أو كوكو جوف، اللتين توجتا بلقبين في البطولات الأربع الكبرى هذا العام.

ومنذ تتويج آندي روديك بلقب أميركا المفتوحة على أرضه في 2003، حققت اللاعبات الأميركيات 25 لقباً في البطولات الأربع الكبرى وحصدت فينوس وسيرينا وليامز 19 لقباً منها.

وقال فريتز الذي سيواجه في الدور الثاني الأرجنتيني سيباستيان بايز أو الجنوب أفريقي لويد هاريس الصاعد من التصفيات: «حققنا إنجازاً كبيراً للتنس الأميركي.

تحمّلتْ السيدات المسؤولية لفترة طويلة والآن حان دور الرجال. نحن قادمون».

وقاتل نافا أمام المصنف الرابع حتى الشوط الأخير من المجموعة الأولى، حين خسر إرساله بخطأين سهلين، قبل أن يساعد فريتز على كسر إرساله مبكراً في المجموعة الثانية بخطأين سهلين.

وبدأ فريتز اللعب بقوة منذ ذلك الحين، وكسر إرسال منافسه باللعب من الخط الخلفي، ليحسم المجموعة الثانية لصالحه، قبل أن يحصل على كسر الإرسال المطلوب في المجموعة الثالثة بضربة خلفية لا تصد في الشوط الرابع. وتغلب بن شيلتون على إجناسيو بوسي لاعب بيرو الصاعد من التصفيات 6-3 و6-2 و6-4 في الدور الأول.

وكان شيلتون، الذي بلغ قبل نهائي أميركا المفتوحة في 2023، مفعماً بالثقة بعد فوزه بأكبر لقب في مسيرته في تورونتو في وقت سابق من هذا الشهر، ولم يظهر أي تراجع في مستواه على ملعب آرثر آش، إذ حقق أكثر من 35 ضربة ناجحة وسدد خمس ضربات إرسال ساحقة.

وسيواجه شيلتون الإسباني بابلو كارينيو بوستا مع حصوله على يوم راحة إضافي، بفضل جدول المباريات الممتد 15 يوماً، الذي اعتمدته البطولة الكبرى هذا العام.

وقال شيلتون:«بدأت أشعر وكأنني في بيتي. هذا أفضل ملعب في التنس. إنه مكاني المفضل وملعبي المفضل وبطولتي المفضلة».

كان الأداء متكافئاً في معظم فترات المجموعة الأولى، قبل أن يخسر بوسي إرساله بخطأ مزدوج في ضربة الإرسال في الشوط الثامن، ونجح شيلتون في الدفاع عن ثلاث نقاط لكسر الإرسال في الشوط التاسع.

وكسر اللاعب الأميركي إرسال منافسه باللعب من على الخط الخلفي في الشوط الخامس من المجموعة الثانية، ومرة أخرى في الشوط السابع بإحدى ضرباته الأمامية القوية الشهيرة.

وساعد بوسي منافسه شيلتون على كسر إرساله مجدداً في الشوط الثالث من المجموعة الأخيرة، بواحدة من أخطائه الستة المزدوجة في المباراة، واحتفل اللاعب (22 عاماً) حين أنهى اللقاء لصالحه في النقطة الخامسة لحسم المباراة.

كان عمر شيلتون أقل من عام واحد في 2003 حين كان آندي روديك آخر لاعب أميركي يحصد لقب البطولة، وبرز كأحد ألمع الآمال التي تراود الجماهير المحلية بعد مشواره الملهم، الذي وصل به إلى الدور قبل النهائي قبل عامين.

وتضم فلاشينج ميدوز عدداً كبيراً من اللاعبين الأميركيين المنافسين على الألقاب هذا العام، مع وجود 23 لاعباً و25 لاعبة في منافسات الفردي، وهو أكبر عدد منذ مشاركة 54 لاعباً في نسخة 2020 التي تضررت بشدة بسبب جائحة كوفيد-19.

وكان أمس الأحد أشبه بالمعركة للاعبين أميركيين آخرين.

وتغلب ماركوس جيرون على ماريانو نافوني 6-صفر و7-5 و4-6 و5-7 و6-4، قبل أن يتفوق براندون ناكاشيما على يسبر دي يونج 6-2 و6-7 و2-6 و6-2 و7-6.

وأخفق الشاب ليرنر تيان (19 عاماً) في استغلال الفرص التي سنحت له خلال خسارته 6-1 و7-6 و6-2 أمام نوفاك ديوكوفيتش، الذي سيلتقي في الدور المقبل مع أميركي آخر هو زخاري زفايدا.

وفي منافسات السيدات، ضربت إيما رادوكانو موعداً مع كاتي مكنالي في الدور الثاني، عقب انتصارين متناقضين، وانضم لهما في الدور ذاته مكارتني كيسلر.

وتمكنت جيسيكا بيجولا وصيفة بطلة العام الماضي من تعويض تأخرها 4-1 في المجموعة الثانية، لتتغلب على المصرية ميار شريف 6-صفر و6-4.