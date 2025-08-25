«بيتفريد للجولف» تعيد السويدي نورين إلى الألقاب بعد 7 سنوات

دبي (الاتحاد)

عاد السويدي أليكس نورين إلى درب الانتصارات الغائبة منذ سبع سنوات في جولة دي بي ورلد للجولف، بفوزه في بطولة بيتفريد بريطانيا ماسترز بضيافة السيرنيك فالدو، والتي تبقى عقبها 10 بطولات مع تواصل العد التنازلي على نهاية موسم «السباق إلى دبي»، إذ سيتم تتويج بطل الموسم في نوفمبر المقبل في دولة الإمارات.

وكسر نورين عناد الألقاب في الجولة، ليتوج بأول ألقابه منذ فوزه بلقب بطولة فرنسا المفتوحة في 2018، ورفع حصيلته بالمجمل إلى 11 لقباً في مسيرته في الجولة التي تقام تحت عنوان «السباق إلى دبي»، علماً أن هذه المرة الثانية التي يحصد فيها لقب بطولة بريطانيا ماسترز، بعدما سبق له الفوز في 2016.

وجاء فوز نورين بعدما حقق 16 ضربة تحت المعدل، ليكسب 835 نقطة، جعلته يتقدم 140 خطوة دفعة واحدة ويحتل المركز 27 في التصنيف العالمي لـ «السباق إلى دبي» الصادر اليوم الاثنين، بإجمالي رصيد يبلغ 967 نقطة.

وعانى نورين من إصابة في أربطة الركبة في يناير مطلع العام الجاري، مما جعله يشارك في بطولتين فقط، قبل أن يعود بقوة ويحقق هذا اللقب الذي سيجعله قريباً للغاية من التأهل إلى التصفيات الختامية للموسم.

واستفاد الدنماركي نيكولاي هوجارد، من البطولة البريطانية برصيد 15 ضربة تحت المعدل، بكسب 433 نقطة، جعلته يتقدم في تصنيف «السباق إلى دبي» إلى المركز 20 برصيد 1099 نقطة.

إلا أن شقيقه التوأم راسموس هوجارد، احتفل رغم حصوله على المركز 13 في البطولة، برصيد 8 ضربات تحت المعدل، بالنتيجة التي منحته فرصة التواجد في قائمة الفريق الأوروبي في منافسات كأس رايدر، الذي سيقام في سبتمبر المقبل بمواجهة الفريق الأميركي في نيويورك.

من جانبه، استفاد الأسترالي كازومي كوبوري الذي تقاسم وصافة الترتيب مع هوجارد برصيد 15 ضربة تحت المعدل، من التقدم بدوره إلى المركز 23 في تصنيف «السباق إلى دبي» برصيد 1025 نقطة.

يذكر أن الموسم الحالي لجولة دي بي ورلد يطوف العالم تحت شعار «السباق إلى دبي»، مع إقامة 42 بطولة على الأقل في 26 دولة مختلفة في مختلف القارات، ويتنافس اللاعبون للتواجد في المراكز الـ 70 الأولى في تصنيف «السباق إلى دبي»، من أجل التأهل إلى التصفيات الختامية، بداية مع بطولة أبوظبي إتش إس بي سي التي تقام في نادي ياس لينكس خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل، ومن ثم يتأهل أصحاب المراكز الـ 50 الأوائل إلى بطولة جولة دي بي ورلد، التي تقام خلال في نادي عقارات جميرا للجولف خلال الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر أيضاً.