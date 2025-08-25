الثلاثاء 26 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
«كوماندو جروب» يتوج ببطولة الفجيرة الدولية للجوجيتسو

«كوماندو جروب» يتوج ببطولة الفجيرة الدولية للجوجيتسو
25 أغسطس 2025 13:13

الفجيرة (وام)

اختتمت، أمس، منافسات بطولة الفجيرة الدولية للجوجيتسو، التي نظّمتها رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، واستمرت ثلاثة أيام في مجمع الشيخ زايد الرياضي بالفجيرة، بمشاركة أكثر من 1000 لاعب ولاعبة من فئات الناشئين، والشباب، والهواة، والمحترفين، يمثلون عشرات الأندية من مختلف دول العالم.
وأسفرت نتائج البطولة عن فوز فريق «كوماندو جروب» بالمركز الأول برصيد 58.025 نقطة، فيما حلّت أكاديمية M.O.D في المركز الثاني بـ 26.250 نقطة، ونال نادي الجزيرة للجوجيتسو المركز الثالث برصيد 16.950 نقطة.
وشهدت البطولة توزيع 695 ميدالية على الفائزين، منها 258 ميدالية ذهبية، و249 فضية، و188 برونزية، في ظل منافسات حماسية ومنافسة قوية، عكست تطور رياضة الجوجيتسو وتنامي شعبيتها إقليمياً وعالمياً.
وجاءت البطولة تتويجاً لجهود دولة الإمارات في دعم رياضة الجوجيتسو وتعزيز مكانتها العالمية، من خلال توفير بيئة تنافسية عالية المستوى، تُمكّن الرياضيين من تطوير مهاراتهم واكتساب النقاط التصنيفية، بما ينسجم مع رؤية الدولة في الاستثمار بالرياضة وبناء جيل واعد من الأبطال.
وشهد اليوم الختامي حضور عدد من الشخصيات الرياضية البارزة، من بينهم الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد بناء الأجسام والقوة البدنية، إلى جانب نخبة من المسؤولين وممثلي الأندية الرياضية.
وأكد يوسف البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو، أن بطولة الفجيرة الدولية تمثل محطة أساسية على خريطة بطولات الجوجيتسو، نظراً لحجم المشاركة، وجودة التنظيم، والمستوى الفني المتميز.
وقال: إن هذه البطولة تُعد منصة مثالية لاكتشاف المواهب الجديدة وصقل إمكانياتهم، في إطار يعكس التزام دولة الإمارات بمواصلة الاستثمار في القطاع الرياضي، ودعم مسيرة الجوجيتسو محلياً ودولياً.
واختُتمت البطولة وسط أجواء احتفالية، أكدت قدرة إمارة الفجيرة على استضافة بطولات عالمية بمعايير احترافية، ورسخت موقع دولة الإمارات كلاعب رئيسي على الساحة الدولية لرياضة الجوجيتسو.

