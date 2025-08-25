دوري أدنوك للمحترفين.. «النسور» في مأزق الشوط الثاني!

فيصل النقبي (خورفكان)

أظهرت مباريات خورفكان في دوري أدنوك للمحترفين حتى الآن، مشكلة دفاعية واضحة، خصوصاً في الشوط الثاني من المباريات، حيث استقبل الفريق 3 أهداف من أصل 4 أهداف في هذا الشوط فقط.

وخلال الجولة الأولى أمام الجزيرة، تلقى خورفكان هدفين في الشوط الثاني، وتتكررت المشكلة ذاتها في الجولة الثانية أمام البطائح، عندما اهتزت شباكه بهدف ثان في الشوط الثاني ليؤكد استمرار المعاناة الدفاعية.

وتضع هذه الأرقام الجهاز الفني أمام تحدٍّ كبير لتصحيح الأخطاء الدفاعية وتحقيق التوازن المطلوب بين الشوطين، خصوصاً أن الفريق يُظهر انضباطاً أكبر في البدايات، لكنه يفتقد تركيزه مع مرور الوقت، ما يكلفه أهدافاً مؤثرة في النتائج.

ويأمل مشجعو خورفكان أن يتمكن المدرب حسن العبدولي من معالجة هذا الخلل سريعاً، خلال فترة التوقف المقبلة، قبل أن يتحول إلى نقطة ضعف أساسية في مسيرة الفريق خلال الموسم.