الثلاثاء 26 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«قدوس».. ورقة «النمور» الرابحة!

«قدوس».. ورقة «النمور» الرابحة!
25 أغسطس 2025 16:15

فيصل النقبي (كلباء)

أخبار ذات صلة
«جراحة الكتف» تبعد المنصوري عن بني ياس
15 هدفاً تمنح «الثانية» وصافة «الأضعف» في عصر الاحتراف

أثبت الإيراني سامان قدوس قيمته سريعاً مع فريق كلباء، بعدما قاد «النمور» إلى تحقيق أول ثلاث نقاط هذا الموسم في دوري أدنوك للمحترفين، إثر الفوز على بني ياس ضمن الجولة الثانية، ليؤكد أنه الورقة الرابحة للفريق.
وخطف قدوس الأضواء بعدما تقمص دور مواطنه مهدي قايدي المنتقل حديثاً إلى نادي النصر، حيث لعب دوراً محورياً في الهجوم وأسهم في صناعة الفارق، ليمنح الفريق الإضافة التي افتقدها بخروج قايدي من التشكيلة.
وسجل سامان قدوس في الموسم الماضي 4 أهداف بالدوري، ليؤكد من جديد أنه لاعب يملك الحلول الهجومية في الأوقات المهمة.
ويُعد هذا الانتصار خطوة معنوية مهمة لكتابة بداية جديدة لكلباء، بعدما عوّض خسارة الجولة الأولى، مؤكداً أن الفريق قادر على المضي قدماً بالاعتماد على منظومته المتجددة وبدائله المؤثرة.

كلباء
دوري أدنوك للمحترفين
النصر
آخر الأخبار
«كاديلاك» يختار بوتاس وبيريز لموسمه الأول في «مونديال فورمولا1»
الرياضة
«كاديلاك» يختار بوتاس وبيريز لموسمه الأول في «مونديال فورمولا1»
اليوم 16:57
مبنى الهيئة العامة للمعاشات
علوم الدار
غداً.. صرف معاشات أغسطس بقيمة 844 مليون درهم
اليوم 16:55
نجوموها نجم ليفربول: سجلت بهذه الطريقة 100 مرة
الرياضة
نجوموها نجم ليفربول: سجلت بهذه الطريقة 100 مرة
اليوم 16:44
أفراد من الشرطة الأسترالية
الأخبار العالمية
مقتل شرطيين وإصابة ثالث في إطلاق نار بأستراليا
اليوم 16:42
«الراقي» يُكمل جاهزيته للقاء النصر
الرياضة
«الراقي» يُكمل جاهزيته للقاء النصر
اليوم 16:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©