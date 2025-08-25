«قدوس».. ورقة «النمور» الرابحة!

فيصل النقبي (كلباء)

أثبت الإيراني سامان قدوس قيمته سريعاً مع فريق كلباء، بعدما قاد «النمور» إلى تحقيق أول ثلاث نقاط هذا الموسم في دوري أدنوك للمحترفين، إثر الفوز على بني ياس ضمن الجولة الثانية، ليؤكد أنه الورقة الرابحة للفريق.

وخطف قدوس الأضواء بعدما تقمص دور مواطنه مهدي قايدي المنتقل حديثاً إلى نادي النصر، حيث لعب دوراً محورياً في الهجوم وأسهم في صناعة الفارق، ليمنح الفريق الإضافة التي افتقدها بخروج قايدي من التشكيلة.

وسجل سامان قدوس في الموسم الماضي 4 أهداف بالدوري، ليؤكد من جديد أنه لاعب يملك الحلول الهجومية في الأوقات المهمة.

ويُعد هذا الانتصار خطوة معنوية مهمة لكتابة بداية جديدة لكلباء، بعدما عوّض خسارة الجولة الأولى، مؤكداً أن الفريق قادر على المضي قدماً بالاعتماد على منظومته المتجددة وبدائله المؤثرة.