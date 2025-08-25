الثلاثاء 26 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الجولة 2 من دوري أدنوك للمحترفين.. خيبة الأمل البرتغالية «رباعية»!

الجولة 2 من دوري أدنوك للمحترفين.. خيبة الأمل البرتغالية «رباعية»!
25 أغسطس 2025 18:15

معتصم عبدالله (أبوظبي)

طاردت خيبة الأمل والفشل في تحقيق الفوز خلال الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين، الرباعي البرتغالي من مدربي الموسم 2025-2026، والمتمثل في لويس كاسترو (الوصل)، برونو بيريرا (دبا)، خوسيه مورايس (الوحدة)، وباولو سوزا (شباب الأهلي).
فقد تلقى الوصل بقيادة كاسترو خسارته الأولى هذا الموسم أمام مضيفه الظفرة 1-3، قبل أن يصرّح المدرب: «مررنا بيوم سيئ وأنا أتحمل المسؤولية كاملة لأن اللاعبين قدموا كل ما لديهم، سنواصل العمل بجد ولن يوقفنا شيء عن العودة إلى النتائج الإيجابية».
وخسر دبا بقيادة برونو بيريرا، للمرة الثانية في الدوري أمام العين 2-3 بهدف قاتل في الوقت بدل الضائع، عقب خسارته الأولى أمام الشارقة 1-3. وقال بيريرا: «كنا نعلم أننا نواجه خصماً قوياً مثل العين، لكن بعض الأخطاء في الخط الخلفي كلفتنا نقاط المباراة».
وعلى استاد آل نهيان، انتهى «الحوار البرتغالي» الأول في الموسم بين الوحدة وشباب الأهلي بالتعادل السلبي، ليكتفي كل من خوسيه مورايس وباولو سوزا بنقطة. 
وأوضح مورايس: «المباراة كانت صعبة للغاية، لكني راضٍ عن أداء اللاعبين أمام فريق قوي مثل شباب الأهلي، والنتيجة في المجمل عادلة لما قدمه الفريقان».
في المقابل، وصف سوزا اللقاء بالمتكافئ، مشيراً إلى قوة الوحدة هذا الموسم بفضل التعاقدات التي جعلته مرشحاً للقب، مضيفاً: «الوحدة لعب بتنظيم عالٍ أجبرنا على تغيير أسلوبنا، أشكر اللاعبين على أدائهم في أجواء صعبة، بخلاف الموسم الماضي».

 

