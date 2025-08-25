مباراتان في افتتاح بطولة «عام المجتمع» للكرة الطائرة



معتصم عبدالله (أبوظبي)

تنطلق في الخامسة مساء الغد منافسات بطولة «عام المجتمع 2025» للكرة الطائرة، والتي ينظمها ويستضيفها نادي بني ياس على صالة أكاديمية الشيخة فاطمة بنت مبارك، بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، وبمشاركة نخبة من الفرق العربية، هي: منتخب الإمارات، الهلال السعودي، الزمالك المصري، والمستضيف بني ياس.

وتفتتح البطولة يوم غد بمواجهتين مثيرتين، فيلتقي منتخب الإمارات مع الهلال السعودي عند الخامسة عصراً، تعقبها مباراة ثانية بين بني ياس والزمالك المصري في السابعة مساءً.

وتتواصل المنافسات الخميس بمباراتي الهلال مع الزمالك (17:00)، وبني ياس مع منتخب الإمارات (19:00)، فيما تختتم البطولة السبت 30 أغسطس بمواجهتي منتخب الإمارات مع الزمالك (17:00)، وبني ياس مع الهلال (19:00).

وأكدت اللجنة المنظمة أنه سيتم تخصيص جوائز يومية للجماهير الحاضرة على مدار أيام البطولة، في إطار تعزيز الأجواء التفاعلية وتحفيز الحضور الجماهيري.

ويخوض بني ياس البطولة بعد سلسلة من التجارب الودية الناجحة، حيث تغلب على منتخب الإمارات بنتيجة 3-0، وفاز على الهلال السعودي 3-1 في لقاء ودي احتضنته صالة راشد بن حمدان بنادي النصر بدبي، مما يمنحه دفعة معنوية كبيرة قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

وتُعد البطولة محطة مهمة لتحضيرات الفرق للموسم الجديد، وفرصة لتبادل الخبرات والاحتكاك بين أبرز الأندية والمنتخبات، بما يعزز القيمة الفنية والتنظيمية للحدث.

يذكر أن بني ياس كان قد فرض هيمنته على ألقاب الموسم الماضي في منافسات فئة الرجال للكرة الطائرة، بتتويجه بثلاثية الدوري وكأس الاتحاد وكأس السوبر، إضافة إلى بلوغه نصف نهائي كأس الإمارات.