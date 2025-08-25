الثلاثاء 26 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

دوري أدنوك للمحترفين.. «الرصيد الصفري» يزعج بني ياس وعجمان

دوري أدنوك للمحترفين.. «الرصيد الصفري» يزعج بني ياس وعجمان
25 أغسطس 2025 19:30

مصطفى الديب (أبوظبي)

شهدت الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين تسجيل رقم سلبي شارك فيها فريقا بني ياس وعجمان، حيث بقى رصيد كل منهما صفري بعد خسارة المباراة الثانية على التوالي.
وخسر بني ياس في الجولة الأولى أمام الوصل بهدفين دون رد خارج أرضه، كما خسر في الثانية أمام كلباء بهدف دون رد على أرضه وبين جماهيره.
ولم يكن صفر النقاط فقط هو العامل المشترك بين «السماوي» و«البرتقالي» حيث تشاركا في صفر الأهداف أيضاً، حيث لم ينجح أي منهما في التسجيل خلال الجولتين الأولى والثانية من المسابقة، ليبقى رصيدهما من الأهداف صفرًا.
وتُعد خسارة بني ياس في جولتين متتاليتين هي الأولى له خلال جميع مشاركاته في الدوري خلال عصر الاحتراف، حيث لم يسبق للفريق أن خسر أول مباراتين له في الموسم، كما لم يسبق له عدم التسجيل في أول مباراتين في الموسم لتعد سابقة هي الأولى من نوعها.
ويدخل بني ياس هذا الموسم بشكل مختلف من حيث عدد الصفقات، إذ تعاقد مع نحو 14 صفقة جديدة بين مواطنين وأجانب ومقيمين.

بني ياس
عجمان
دوري أدنوك للمحترفين
