مليون درهم جوائز الفائزين في كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو



أبوظبي (الاتحاد)

تتواصل الاستعدادات لانطلاق النسخة الثامنة من بطولة كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو، التي ينظمها اتحاد اللعبة يومي السبت والأحد المقبلين، في صالة نادي شباب الأهلي بدبي، وتشهد البطولة التي يبلغ مجموع جوائزها أكثر من مليون درهم، للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في مختلف الفئات، مشاركة أبرز الأندية والأكاديميات على مستوى الدولة، من بينها شباب الأهلي، والعين، والوحدة، وبني ياس، والجزيرة، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وأدما وMOD، ونخبة اللاعبين المصنّفين في مختلف الفئات.

وتتنافس في البطولة 4 فئات رئيسية تشمل الكبار، والشباب تحت 18 عاماً، والناشئين تحت 16 عاماً، والأشبال تحت 14 عاماً. وتُعد من أبرز المحطات المحلية، بجانب بطولتي كأس رئيس الدولة وكأس «أم الإمارات»، وبطولة خالد بن محمد بن زايد، لما تمثله من قيمة معنوية كبيرة بالنسبة للاعبين والأندية على حد سواء.

وقال محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو، إن بطولة كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو، تعد إحدى المحطات البارزة في أجندة الموسم الرياضي المحلي، حيث أسهمت على مدى الأعوام الماضية في رفع مستوى المنافسة بين الأندية وصقل مستويات اللاعبين، وأتاحت الفرصة باستمرار لبروز جيل جديد من المواهب القادرة على تمثيل الإمارات في المحافل الدولية.

وأشار إلى أن البطولة تمثل نموذجاً لالتزام الاتحاد بأفضل الممارسات التنظيمية والفنية، حيث تعتمد نظام الأوزان بعيداً عن مستويات الأحزمة، وهو ما يتيح نزالات عالية المستوى بين لاعبين يتمتعون بإمكانيات مختلفة، تسهم في تطوير قدراتهم وصقل مهاراتهم بصورة مستدامة.