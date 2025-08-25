الفيديو الترويجي لـ«العين ماسترز» يبرز جمال المدينة وروح الرياضة



أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت اللجنة المنظمة لبطولة «العين ماسترز 2025» رسمياً الفيديو الترويجي العالمي للبطولة، في عمل بصري مميز يمزج بين أجواء المنافسة الرياضية في رياضة الريشة الطائرة وجماليات الإرث الثقافي والمعالم الطبيعية لمدينة العين.

وتقام البطولة خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 5 أكتوبر المقبل في نادي العين، بدعم مجلس أبوظبي الرياضي، لتكون أكبر فعالية لرياضة الريشة الطائرة تستضيفها الإمارات حتى الآن، بمشاركة أكثر من 250 لاعباً من 55 دولة يتنافسون على نقاط تصنيف مؤهلة لبطولة العالم 2026، ضمن مشوار التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028.

ويستعرض الفيديو الترويجي أبرز معالم مدينة العين، من واحة العين وقلعة الجاهلي التاريخية إلى جبل حفيت، متداخلة مع لقطات حماسية من مباريات الريشة الطائرة. كما يشارك في العمل عدد من لاعبي المنتخب الوطني للريشة الطائرة إلى جانب نجم كرة القدم الإماراتي سبيت خاطر، إضافة إلى ظهور تميمة البطولة «الشاهين» التي تضفي طابعاً ترفيهياً مميزاً.

وأكدت نورة الجسمي، رئيسة اتحاد الريشة الطائرة ورئيسة اللجنة المنظمة، أن الفيديو يحمل رسالة واضحة مفادها أن «مدينة العين وجهة رياضية وثقافية متكاملة»، مشيرة إلى التزام اللجنة بتنظيم بطولة وفق أرفع المعايير العالمية، بما يعكس شغف الإمارات بالرياضة وقدرتها على استضافة الفعاليات الكبرى.

من جانبه، أعرب طلال الهاشمي، مدير قطاع الفعاليات الرياضية في مجلس أبوظبي الرياضي، عن اعتزازه بدعم البطولة، مؤكداً أن «العين ماسترز» تعد أكبر بطولات الريشة الطائرة في المنطقة، ومعلماً بارزاً على أجندة البطولات الدولية، فيما عبر سبيت خاطر عن فخره بالمشاركة في الفيديو الترويجي، مؤكداً أن البطولة ستلهم الأجيال الجديدة على حب الرياضة والسعي نحو التميز.

وتعد بطولة «العين ماسترز 2025» حدثاً استثنائياً يجمع بين التنافس الرياضي رفيع المستوى والاحتفاء بالهوية الثقافية، لترسخ مكانة مدينة العين على خريطة الرياضة العالمية.