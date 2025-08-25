الثلاثاء 26 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

بيدري.. «دقيق جداً» في برشلونة بنسبة 93%

بيدري.. «دقيق جداً» في برشلونة بنسبة 93%
25 أغسطس 2025 13:53

عمرو عبيد (القاهرة)
يتفق كثيرون على أن بيدري، نجم برشلونة، يُعد أحد أفضل لاعبي خط الوسط في العالم، إن لم يكن الأفضل بالفعل، ويُرشحّه البعض ليكون الأجدر بحصد جائزة «الكرة الذهبية»، عطفاً على الأداء الرائع الذي يقدمه في الفترة الحالية مع «البارسا» ومنتخب إسبانيا، وإذا كانت الأرقام والإحصاءات لا تنصف بعض النجوم أحياناً، أو من جهة أخرى، يحمل تقييمها بعض المبالغة، فإن الرقم الذي سجّله بيدري في مباراة فريقه الأخيرة، أمام ليفانتي في «الليجا»، يُعد مُذهلاً وباهراً، ليؤكد به بالفعل أنه «صاحب الكرة».
وبنسبة استحواذ بلغت 82% لمصلحة «البلوجرانا»، في تلك المواجهة، كان من الطبيعي أن يتصدّر بيدري المشهد، بكم هائل من التمريرات، بينها الكثير من الكرات المؤثرة في نصف ملعب ليفانتي، إلا أن حصاده كان «لافتاً» بشدة، بعدما مرر 127 كرة، منها 118 صحيحة، بنسبة دقة 93%.
وقد يبدو الرقم جيداً لكنه ليس «مُذهلاً» لدى البعض، لكن الرؤية الفنية الثاقبة تشير إلى عكس ذلك تماماً، إذ أن فريق ليفانتي، بـ11 لاعباً أساسياً و5 بدلاء، مرر إجمالاً في تلك المباراة 160 كرة، بلغت دقتها نسبة 58% فقط، بعدما مرر لاعبوه 93 تمريرة صحيحة فقط، وبإجراء مقارنة بسيطة واضحة تماماً، يظهر أن بيدري وحده يساوي فريقاً بأكمله، في هذا الصدد، بفارق 25 تمريرة صحيحة لمصلحته، في مواجهة 16 لاعباً، وكذلك فارق دقة تمريراته بـ35% عن منافس فريقه.
بيدري لم يكتفِ بذلك، بل مرّر 30 كرة في الثُلث الهجومي الأخير لـ«البارسا»، مقابل 47 تمريرة لجميع لاعبي فريق ليفانتي في الجهة المقابلة، وبالطبع كان هدفه الأول «مفتاح» عودة برشلونة وتحقيقه الفوز بـ«الريمونتادا المثيرة»، وكذلك استحق أن يكون رجل المباراة، في ليلة ذات طابع فني خاص بالنسبة له، والمُدهش أنها لم تكن الأولى له من هذا النوع، لأن بعض أرقامه في الموسم الماضي، تؤكد حقيقة كونه «صاحب الكرة».
وبالعودة إلى بعض مباريات الموسم الماضي، يتضّح مدى التطور «الهائل» الذي لحق بأداء بيدري تحت قيادة هانسي فليك، ففي مواجهة ليجانيس بالجولة الـ17 من «الليجا»، مرّر الفريق المُنافس 130 كرة صحيحة بدقة 58%، في حين كان بيدري على موعد مع 120 تمريرة مُكتملة، بنسبة دقة تجاوزت 91.6%، وفي مباراة برشلونة مع مايوركا، بالجولة الـ33، مرر بيدري 106 كرات دقيقة، بنسبة نجاح 93%، مقابل 142 تمريرة صحيحة من 16 لاعباً منافساً مُجتمعين، وبلغت دقة تمريراتهم 60% فقط.
وإذا كان بيدري قام بتمرير 221 تمريرة في مباراتي افتتاح الدوري الإسباني، بينها 204 كرات صحيحة، بدقة 92.3%، حتى الآن، فإن أرقامه تقترب من مجموع تمريرات فريق خيتافي بأكمله، في مباراة الجولة الأولى، منها 201 فقط صحيحة، بدقة 71.8%، ويُذكر أنه مرر إجمالاً 2404 كرة دقيقة خلال 32 مباراة بالموسم الماضي، بينما مرر كل لاعبي فريق خيتافي 8695 كرة صحيحة، في 38 مباراة.

