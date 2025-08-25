«مظلات الإمارات» تحلِّق في سماء العالمية بـ4 ميداليات



دبي (الاتحاد)

واصل منتخبنا الوطني للقفز بالمظلات مشاركاته الناجحة محلقاً في سماء العالمية بعد أن حقق نجمنا اللامع عبدالباري قبيسي 4 ميداليات ملونة، بينها ذهبيتان ومثلهما من الفضة في بطولة روسيا الدولية للقفز بالمظلات والتزحلق على الماء 2025 التي أقيمت في تاناي كيميروفو وحظيت باهتمام عالمي كبير بسبب حجم المشاركة وقوة البطولة.

شهدت البطولة مواصلة تألق نجم منتخبنا عبدالباري في المشاركات الخارجية بعد أن انفرد بصدارة دقة الهدف ونال ذهبية المسابقة إلى جانب الفوز بالمركز الأول في مسابقة المسافة والمركز الثاني في مسابقة الفري ستايل ثم المركز الثاني والميدالية الفضية في الترتيب العام.

ويضاف هذا الإنجاز إلى السجل الحافل للرياضات الجوية ولبطلنا عبدالباري الذي نجح منذ أيام معدودات في التتويج بذهبية بطولة سيبيريا الدولية.