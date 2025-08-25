الثلاثاء 26 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«مظلات الإمارات» تحلِّق في سماء العالمية بـ4 ميداليات

«مظلات الإمارات» تحلِّق في سماء العالمية بـ4 ميداليات
25 أغسطس 2025 14:06

 
دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات تحصد ذهبية بطولة «أياسا» للقفز بالمظلات
الإمارات تحرز 6 ميداليات في بطولة العالم للقفز بالمظلات بإيطاليا

واصل منتخبنا الوطني للقفز بالمظلات مشاركاته الناجحة محلقاً في سماء العالمية بعد أن حقق نجمنا اللامع عبدالباري قبيسي 4 ميداليات ملونة، بينها ذهبيتان ومثلهما من الفضة في بطولة روسيا الدولية للقفز بالمظلات والتزحلق على الماء 2025 التي أقيمت في تاناي كيميروفو وحظيت باهتمام عالمي كبير بسبب حجم المشاركة وقوة البطولة.
شهدت البطولة مواصلة تألق نجم منتخبنا عبدالباري في المشاركات الخارجية بعد أن انفرد بصدارة دقة الهدف ونال ذهبية المسابقة إلى جانب الفوز بالمركز الأول في مسابقة المسافة والمركز الثاني في مسابقة الفري ستايل ثم المركز الثاني والميدالية الفضية في الترتيب العام.
ويضاف هذا الإنجاز إلى السجل الحافل للرياضات الجوية ولبطلنا عبدالباري الذي نجح منذ أيام معدودات في التتويج بذهبية بطولة سيبيريا الدولية.

نصر حموده النيادي
القفز بالمظلات
اتحاد الرياضات الجوية
منتخب القفز
آخر الأخبار
"بدع دعفس" تسجل أعلى درجة حرارة في الإمارات
علوم الدار
"بدع دعفس" تسجل أعلى درجة حرارة في الإمارات
اليوم 17:01
كريستال بالاس مهتم بضم أكانجي
الرياضة
كريستال بالاس مهتم بضم أكانجي
اليوم 17:01
«كاديلاك» يختار بوتاس وبيريز لموسمه الأول في «مونديال فورمولا1»
الرياضة
«كاديلاك» يختار بوتاس وبيريز لموسمه الأول في «مونديال فورمولا1»
اليوم 16:57
مبنى الهيئة العامة للمعاشات
علوم الدار
غداً.. صرف معاشات أغسطس بقيمة 844 مليون درهم
اليوم 16:55
نجوموها نجم ليفربول: سجلت بهذه الطريقة 100 مرة
الرياضة
نجوموها نجم ليفربول: سجلت بهذه الطريقة 100 مرة
اليوم 16:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©