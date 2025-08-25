المرأة الإماراتية.. إنجازات قارية وعالمية في مجال الرياضة



أبوظبي (وام)



حققت دولة الإمارات مؤشرات عالمية في تمكين المرأة بالمجال الرياضي، والارتقاء بقدراتها التنافسية في البطولات الإقليمية والقارية والعالمية، وتحفيزها للمشاركة في الأنشطة الرياضية، بدعم القيادة الرشيدة، ومن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

وجسّدت دولة الإمارات اهتمامها برياضة المرأة، عبر استراتيجيات وطنية، تستشرف مستقبلها، ورعايتها، وتوفير فرص تميّزها، حيث شكلت محوراً مهماً في الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031.

وتبرز «جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة»، كنموذج ملهم في تمكين المرأة الإماراتية والعربية في مجال الرياضة، وتسليط الضوء على عطائها، وتميّزها في هذا القطاع، وإيجاد بيئة محفزة وداعمة لها، للارتقاء بأدائها إلى مستويات متقدمة ووضعها في طليعة الأحداث الرياضية العالمية.

وتضطلع أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، منذ تأسيسها في عام 2010، بدور مؤثر في دعم رياضة المرأة في العاصمة أبوظبي على وجه الخصوص والإمارات عموماً، بإقامة العديد من البطولات في مختلف الألعاب.

بدوره يسهم اتحاد رياضة المرأة بدور استراتيجي في النهوض برياضة المرأة الإماراتية والعربية، وإقامة علاقات وطيدة مع الاتحادات الرياضية المعنية بالمرأة في الدول العربية والإقليمية والدولية، وتعزيز سمعة دولة الإمارات ومكانة الاتحاد في مختلف المحافل الرياضية، وحوكمة رياضة المرأة الإماراتية، ووضع الخطط الاستراتيجية وفقاً لرؤية وتوجهات المصلحة العامة.

ومن جهتها، تواصل مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، برئاسة حرم صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، مسيرتها الرائدة في دعم وتمكين المرأة الإماراتية، ضمن رؤيتها لتعزيز حضورها محليًا وإقليمياً وعالمياً.

وتعمل المؤسسة، بمنظومة متكاملة من البطولات والفعاليات والبرامج النوعية، على تطوير الأداء الاحترافي، وإعداد كوادر نسائية مؤهلة لقيادة العمل الرياضي، بالتعاون مع الجهات المختصة، إلى جانب ترسيخ الثقافة الرياضية في المجتمع.

وتولي المؤسسة اهتماماً خاصاً بتفعيل وجود المرأة الإماراتية في المهن الرياضية، بما يشمل التدريب، والتحكيم، والإدارة، وفتح آفاق جديدة أمام الكفاءات الوطنية ودعم مسيرتهن المهنية.

وتنفذ المؤسسة «برنامج القيادات الرياضية» التكاملي الذي يجمع بين التدريب المتخصّص والتجربة الميدانية، ويهدف إلى إعداد جيل من القيادات النسائية الشابة القادرات على إحداث أثر مستدام في منظومة الرياضة، من خلال الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية وتطوير مهاراتهن في مجالات الإدارة، والتسويق، ورعاية المواهب، وتأسيس جيل ملهم من البطلات والقائدات القادرات على تمثيل الدولة بفخر في المحافل الدولية.

وعزّز نجاح تجربة دولة الإمارات في تمكين المرأة، دعم فرص وجودها الدائم في المناصب القارية والدولية، بعد أن أثبتت جدارتها، في البناء والتنمية والإدارة على المستوى المحلي، وتبني البرامج المتطورة، ومواكبة الطفرة العالمية في كافة مجالات العمل الإداري والرياضي.

وفازت نورة الجسمي، رئيسة اتحاد الريشة الطائرة، بمنصب نائب رئيس الاتحاد الآسيوي، والدكتورة هدى المطروشي، رئيس اتحاد الإمارات للخماسي الحديث، بمنصب نائب رئيس الاتحاد الآسيوي أيضاً، وأمل حسن بوشلاخ، بمنصب أمين صندوق الاتحاد الآسيوي للجودو، ونائبة رئيس اتحاد غرب آسيا للكرة النسائية.

وتتولى الدكتورة مليحة المازمي، منصب رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي بالاتحاد العربي للشطرنج، كما تتولى فرح سالم، عضو مجلس إدارة اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، منصب نائب رئيس الاتحاد العربي للكيك بوكسينج.

وحققت المرأة الإماراتية إنجازات كبيرة على الصعيد الرياضي خلال العامين الماضي والحالي، من أبرزها منح مؤسسة قفز الحواجز البريطانية، الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة ناديي أبوظبي والعين للسيدات، مالك ومؤسس إسطبلات الشراع، جائزة تقديرية مرموقة، نظراً لدورها الاستثنائي والبارز في دعم وتطوير رياضة قفز الحواجز في المملكة المتحدة.

كما شهدت دورة الألعاب الأولمبية«باريس 2024»، مشاركة أربع لاعبات ضمن بعثة الدولة الرسمية، لكل من بشيرات خرودي في منافسات الجودو لوزن تحت 52 كجم، وصفية الصايغ لاعبة منتخبنا الوطني للدراجات، في سباق الطريق، والسباحة مها عبدالله الشحي، في سباق 200 متر حرة، والعداءة مريم محمد الفارسي، في سباق 100 متر عدو.

وفازت مريم كريم عداءة منتخبنا الوطني لألعاب القوى بجائزة أفضل لاعبة آسيوية تحت 18 سنة في فئة السيدات، خلال حفل جوائز الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى 2025. وأحرزت روضة السركال لاعبة المنتخب الوطني ونادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، لقب بطلة العرب 2024، وفازت بلقب أستاذة دولية كبيرة وهو اللقب الأول في تاريخ شطرنج الإمارات على مستوى السيدات وسجلت اسمها ضمن المشاركين بكأس العالم للشطرنج 2025.وحققت وافية درويش المعمري لاعبة نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، لقب بطولة العالم لفرق الشطرنج السريع في كازاخستان 2024.

وأكدت الدكتورة هدى المطروشي رئيس اتحاد الخماسي الحديث، نائب رئيس الاتحاد الآسيوي، أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، قدمت الدعم الكبير للمرأة الإماراتية، ووفرت لها كافة مقومات النجاح والإبداع والابتكار، حتى تبوأت مكانة فريدة ومرموقة في كافة قطاعات المجتمع.من جهتها قالت أمل حسن بوشلاخ عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم رئيس لجنة كرة القدم النسائية، إن المرأة الإماراتية، تحظى بدعم كبير من القيادة الرشيدة مكّنها من تحقيق إنجازات كبيرة في المجال الرياضي، والعديد من المجالات الأخرى.

من ناحيتها أشارت روضة عيسى السركال، الأستاذة الدولية الكبيرة في الشطرنج، لاعبة نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، إلى أن المرأة الإماراتية حققت الكثير من الإنجازات الرياضية تاريخيا بفضل دعم واهتمام القيادة الرشيدة، بتمكين المرأة، وتوفير جميع متطلبات تميزها ورفعها ونهضتها وتنافسيتها.