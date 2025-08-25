ساكا يغيب عن قمة أرسنال وليفربول ومباراتي إنجلترا في تصفيات المونديال

لندن (د ب أ)

يغيب بوكايو ساكا، نجم أرسنال، عن مباراة فريقه أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وكذلك مباراتي منتخب إنجلترا ضد أندورا وصربيا في تصفيات كأس العالم.

أشارت تقارير إلى أن الجناح الإنجليزي الدولي سيغيب عن الملاعب لمدة أربعة أسابيع بعد إصابته في أوتار الركبة خلال فوز أرسنال على ليدز 5 / صفر، أمس الأحد.

كما تحوم شكوك حول جاهزية مارتن أوديجارد، قائد أرسنال، لقمة ملعب آنفيلد، بعد سقوطه على كتفه الأيمن خلال الفوز العريض لفريقه في ملعب الإمارات. وتسود حالة من التفاؤل لدى مسؤولي أرسنال بأن الثنائي لن يغيبا لفترة طويلة.

ويستعد أرسنال بقيادة مدربه ميكيل أرتيتا لمواجهة ليفربول حامل اللقب قبل فترة التوقف الدولي الأولى للموسم الحالي. أما منتخب إنجلترا فيستعد لاستضافة أندورا في ملعب فيلا بارك يوم 6 سبتمبر، قبل أن يحل ضيفاً على صربيا بعدها بثلاثة أيام.

وسبق أن غاب ساكا لثلاثة أشهر ونصف شهر من الموسم الماضي بعد جراحة في عضلة الفخذ الخلفية اليمنى. ويفتح غياب ساكا أمام ليفربول الباب أمام المشاركة الأولى للوافد الجديد، إيبيريتشي إيزي، المنضم من كريستال بالاس.

ويملك أرتيتا خيارات هجومية عديدة بعد إصابة الألماني كاي هافيرتز في الركبة، على عكس الموسم الماضي. تعاقد أرسنال مع إيزي وفيكتور جيوكيريس ونوني مادويكي خلال الصيف، لينضموا إلى جابرييل مارتينيلي ولياندرو تروسارد، والثنائي الشاب إيثان نوانيري وماكس دومان، بالإضافة إلى جابرييل جيسوس الذي يتعافى من إصابة في الرباط الصليبي.