أبرز الأخبار
الرياضة

وزير الرياضة يصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة اتحاد الرياضة للجميع

وزير الرياضة يصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة اتحاد الرياضة للجميع
25 أغسطس 2025 16:04

 
دبي (وام)
أصدر معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، قراراً بتشكيل مجلس إدارة اتحاد الرياضة للجميع للدورة الانتخابية 2024 - 2028، برئاسة سعيد العاجل.
ويضم المجلس في عضويته كلاً من سعيد خليفة المهيري، والدكتورة مريم أنس عبدالرحمن المطروشي، وجاسم أحمد محمد الدبل، وأحمد إبراهيم أحمد مصبح، وأحمد علي حسن آل علي، وعبدالله حسن علي الدرمكي، وعبيد أحمد خلفان الكعبي، ولمياء أحمد حمدان الزعابي.
وتوجه العاجل، بالشكر إلى معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي على ثقته لرئاسة مجلس إدارة الاتحاد للدورة المقبلة، مؤكداً في الوقت نفسه أن المجلس سيبذل أقصى الجهود لتعزيز مكانة دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والدولي.
كما أعرب عن تقديره لغانم مبارك الهاجري، وكيل وزارة الرياضة، والشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الوزارة، على دعمهما المتواصل، وتعاونهما المثمر في خدمة الرياضة الإماراتية، وسالم القصير الرئيس السابق للاتحاد على جهوده التطويرية، وعمله المميز في الدورتين الماضيتين.
وأضاف أن مجلس الإدارة الجديد يتطلع للعمل المثمر بروح الفريق الواحد، وترسيخ ريادة دولة الإمارات في المجالات الرياضية، وتبني أفضل الممارسات في الخطط والبرامج المستقبلية، وتمكين الكوادر الرياضية من الخبرة والكفاءة والتميز في كافة المجالات، وصولاً لتحقيق الأهداف الاستراتيجية.

