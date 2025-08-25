كوزمين يستدعي 28 لاعباً لمعسكر «الأبيض» في دبي



معتز الشامي (أبوظبي)

أستدعى الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني 28 لاعباً للمعسكر الذي دخله الأبيض مساء اليوم في دبي، والذي يستمر حتى يوم 9 سبتمبر المقبل، ويشهد أداء المنتخب لتجربتين وديتين أمام سوريا والبحرين يومي 4و8 سبتمبر المقبل.

ويعد المعسكر الحالي هو الثاني لـ «الأبيض» في عهد الروماني كوزمين، ويأتي ضمن خطة تحضير وتجهيز المنتخب للمشاركة في تصفيات المرحلة الرابعة المؤهلة لكأس العالم، لحساب المجموعة الأولى، أمام منتخبي قطر وعمان، ويتأهل متصدر المجموعة مباشرة إلى المونديال، وتقام مبارياتها في أكتوبر المقبل بنظام البطولة المجمعة في الدوحة.

شهدت القائمة استدعاء الجهاز الفني بقيادة كوزمين لـ 4 لاعبين جدد للمرة الأولى، في المعسكر الثاني الحالي الذي يقود فيه المنتخب، بعد المعسكر الذي دخله الأبيض في النمسا للفترة من 25 يوليو الماضي إلى 6 أغسطس الجاري، وهم زايد سلطان، محمد عبد الباسط، محمد عوض الله المحترف بالدوري البولندي، إلى جانب الحارس فهد الظنحاني.

وضمت القائمة كل من خالد عيسى، علي خصيف، حمد المقبالي، وفهد الظنحاني، في حراسة المرمى، إلى جانب، إيريك، ساشا، كوامي، لوكاس بيمنتا، علاء الدين زهير، روبين فيليب، خليفة الحمادي، ماركوس ميلوني، وزايد العامري، في خط الدفاع.

وعلي صالح، لوان بيريرا، حارب عبدالله، ماكنزي هانت، جاستون سواريز، محمد عبد الباسط، نيوكلاء خيمنيز، عبدالله رمضان، يحيى نادر، فابيو ليما، كايو لوكاس، لخط الوسط، و محمد عوض الله، برونو أوليفيرا، ألفارو دي أوليفيرا، وكايو كانيدو لخط الهجوم.