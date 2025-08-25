الكربي يتصدر «المرحلتين» في ختام الموسم الصيفي للحواجز بالشارقة



الشارقة (الاتحاد)

فاز الفارس علي مفرج الكربي بجائزة منافسة المرحلتين الخاصة، فيما اختتم الفارس عمرو جمال محمد مشاركاته الناجحة، محرزاً ثنائية رائعة في منافسات القفز على حواجز الـ 130 سم، التي تضمنتها منافسات القفز الصيفية 2025 للمرة الأولى، واشتملت على 10 منافسات أسبوعية بإشراف اتحاد الفروسية، وأقيمت بالتناوب بواقع خمس منافسات على الميادين المغطاة في صالة مركز الشارقة للفروسية، وصالة أكاديمية بوذيب للفروسية، وجاء ختام الموسم الصيفي من 8 منافسات أقيمت يومي السبت والأحد الماضيين، بمشاركة عدد كبير من فرسان وفارسات قفز الحواجز من جميع الفئات.

شهد المنافسات وتوّج الفائزين أحمد عبد الرحمن الشرفا، عضو مجلس اتحاد الفروسية، وأشرف جابر الليثي، المدير التنفيذي في نادي الشارقة للفروسية والسباق، وعلي فاروق، مسؤول الفروسية في نادي العين للفروسية والرماية والجولف.

وعقب ختام منافسات القفز بالموسم الصيفي 2025، قال أشرف الليثي، المدير التنفيذي في نادي الشارقة للفروسية: حققت منافسات الصيف نجاحاً كبيراً تمثل في مشاركة عدد كبير من الفرسان والفارسات، مصطحبين معه حوالي 250 خيلاً في كل أسبوع على مدى 5 أسابيع، استضافها نادي الشارقة للفروسية على ميدان الصالة المغطاة بمركز الشارقة للفروسية، إلى جانب 5 منافسات أسبوعية أخرى جرت على ميدان الصالة المغطاة في أكاديمية بوذيب للفروسية أيضاً، وجميعها جاء تحت إشراف اتحاد الفروسية والسباق، وتهدف إلى المحافظة على مستوى الفرسان والخيول داخل الدولة خلال فصل الصيف.

واختتم الفارس المتألق عمرو جمال محمد، انتصاراته التي حققها محرزاً ثنائية بجوادين في منافسات القفز على حواجز الـ 130 سم، وحقق فوزه الأول في منافسة المرحلتين الخاصة مفتوحة المشاركة، والتي أقيمت يوم السبت، بمشاركة 33 فارساً، وتقدمهم على منصة التتويج الفارس عمرو جمال على صهوة الجواد «زازو زد» (13 سنة).

وتجدد التحدي بين الفرسان في منافسة بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز مفتوحة المشاركة على الارتفاع ذاته 130 سم، وشارك فيها 39 فارساً وفارسة، ونال الصدارة بفارق التوقيت الفارس عمرو جمال محمد مع الفرس «كيرلين» (14 سنة)، بزمن التمايز 30.51 ثانية، ونال أيضاً جائزة المركز الثاني مع الجواد «زازو زد» (13 سنة)، وبزمن التمايز 31.82 ثانية.

وفي منافستي الـ 120 سم، أقيمت الأولى يوم السبت بمواصفات المرحلتين الخاصة مفتوحة المشاركة، وشارك فيها 55 فارساً وفارسة، وفاز بجائزة المركز الأول الفارس الناشئ علي مفرج الكربي مع «ساجا دو لا روش» من نادي الشارقة للفروسية، والمنافسة الثانية بمواصفات الجولة الواحدة، وشارك فيها 60 فارساً وفارسة، وأولهم الفارس داؤود بورزايل مع «نيرفانا إس اس».