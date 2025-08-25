شتوتجارت بدون 3 مدافعين في بداية مشواره بكأس ألمانيا



برلين (د ب أ)

يواجه سيباستيان هونيس، مدرب شتوتجارت، أزمة دفاعية قبل انطلاق مشوار الفريق في حملة الدفاع عن لقب كأس ألمانيا، عندما يواجه آينتراخت براونشفايج، غداً الثلاثاء.

تعرّض المدافع لوكا جاكيز لكسر في أنفه خلال مواجهة يونيون برلين، السبت، في الجولة الأولى من الدوري، بينما يعاني الثنائي أمين الدخيل وجيف شابوت من إصابات عضلية.

قال هونيس في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين: «للأسف، سيغيب عنّا ليونيداس ستيرجيو وسيلاس ولوكا جاكيز وجيف شابوت، وأمين الدخيل، وجاستن دييل». بدأ شتوتجارت موسمه بنتائج مخيّبة، حيث خسر أمام بايرن ميونخ في كأس السوبر الألماني، وخسر أيضاً أمام يونيون برلين بنتيجة 1 / 2، لتزداد المخاوف من إمكانية الخروج المبكر من كأس ألمانيا.

تابع هونيس: «تتويجنا بلقب الكأس أصبح أمراً من الماضي، سنبدأ هذا الموسم بصفتنا حامل اللقب، ونريد مواصلة مشوارنا في الكأس لأطول فترة ممكنة». وتوّج شتوتجارت بكأس ألمانيا في الموسم الماضي بالفوز 4 / 2 على أرمينيا بيليفيلد في المباراة النهائية.

وشدّد: «يجب أن نكون في كامل تركيزنا، لأنه تنتظرنا مواجهة صعبة وحماسية أمام براونشفايج، علينا أن نكون جاهزين، ونؤدي بقوة وإصرار منذ الدقيقة الأولى».