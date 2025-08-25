روني: الوضع في مانشستر يونايتد يدعو للقلق

لندن (د ب أ)

يرى واين روني أسطورة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، أن المدرب البرتغالي روبن أموريم، ليس لديه «أعذار» لضعف أدائه هذا الموسم، وأنه قد يضطر للدخول في صراع شرس قريبا للبقاء في منصبه.

وأنفق مانشستر يونايتد 200 مليون جنيه إسترليني (حوالي 270 مليون دولار) على تدعيم خط هجومه في فترة الانتقالات الصيفية، لكنه حصد نقطة واحدة من أول مباراتين له في الدوري الإنجليزي الممتاز بالخسارة أمام أرسنال والتعادل مع فولهام. وتعاقد مانشستر مع بنجامين سيسكو وماتيوس كونيا وبريان مبيومو لتعزيز خط هجومه لكنه لم يسجل سوى هدف واحد في أول مباراتين بالدوري.

ولم يحصد أموريم، مدرب سبورتينج لشبونة السابق، سوى 28 نقطة من 29 مباراة في الدوري الممتاز منذ توليه المنصب خلفا للهولندي إريك تين هاج في نوفمبر الماضي.

واحتل مانشستر المركز الخامس عشر الموسم الماضي، وهو أسوأ مركز في تاريخه بالمسابقة، ويخشى روني، الهداف التاريخي للنادي، من وجود مؤشرات مقلقة على عدم إحراز أي تقدم. وقال روني البالغ من العمر 39 عاماً في برنامجه الصوتي «ذا واين روني شو» عبر هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، «لا أعذار للمدرب هذا الموسم».

وأضاف «عليه أن يبدأ بتحقيق النتائج بسرعة، لأنه مع بداية شهري أكتوبر ونوفمبر، إذا لم تتغير النتائج بشكل جذري، فحينها يبدأ الضغط». وأشار روني «لم نخض سوى مباراتين فقط هذا الموسم، لكن ما يثير القلق هو أننا نشاهد نفس كواليس الموسم الماضي، وهذا أمر مقلق، لدى سؤاله عما إذا كان أموريم هو الرجل المناسب لتدريب مانشستر على المدى الطويل، أوضح روني من الصعب أن أجلس هنا وأتطرق إلى الأمر، لا أعتقد أن أحدا يستطيع فعل ذلك. وأشار لا أعتقد أن روبن سيقول ذلك بنفسه بالنظر إلى ما رأيناه منذ انضمامه إلى النادي. وأكد: أعتقد أن التعاقدات كانت جيدة في الصيف، لكني مازلت أرغب في ضم لاعبين أو ثلاثة آخرين.

وختم بالقول «لكن من الصعب أن نقول، حسنا، سيكون هذا مدربنا للسنوات الخمس المقبلة، بناء على ما رأيناه».