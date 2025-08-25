الثلاثاء 26 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

هاميلتون يبدأ موسم الفورمولا-1 بـ«منشور غامض»

هاميلتون يبدأ موسم الفورمولا-1 بـ«منشور غامض»
25 أغسطس 2025 19:17

 
زاندفورت (أ ب)
كتب لويس هاميلتون منشورا غامضا عبر منصات التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين، في الوقت الذي يستعد فيه لاستئناف موسمه الأول الصعب مع فيراري ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا- 1.
ويبدو أن البريطاني هاميلتون الفائز بلقب بطولة العالم سبع مرات، بات مستعدا لسباق جائزة هولندا الكبرى يوم الأحد المقبل، بعد عطلة منتصف الموسم التي استمرت أربعة أسابيع.
وكتب هاميلتون، البالغ من العمر 40 عاما، في منشور عبر منصة «إنستجرام» لتبادل الصور، مرفوقا بصورة له وهو يقف خلف غروب شمس دافئ «علينا أن نستمر حتى في الأوقات الصعبة».
ويسعى هاميلتون لتصحيح مساره بعدما أخفق في الصعود إلى منصة التتويج طوال 14 سباقا بفورمولا- 1 وكان هاميلتون كتب الأسبوع الماضي «لا أيام راحة»، مرفقا بصورة له وهو يرفع الأثقال، بعد أن نشر صورا له وهو مستلق في حقل عشبي قرب الجبال مع كلبه، مرفوقة بتعليق «ممنوع الإزعاج». وكتب هاميلتون اليوم الاثنين «أنا دائما ممتن لهذه الفترة، ولفرصة الراحة واستعادة نشاطي، هناك الكثير مما كنت أفكر فيه». وأشار «كل منا يواجه الكثير، على الصعيدين الفردي والعام، من المهم جدا أن نحتضن نور الحقيقة والمحبة ونعتني بأنفسنا حتى نتمكن من رعاية الآخرين بشكل أفضل».

