عشب نهائي مونديال الأندية للبيع!!

زيورخ (د ب أ)

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن عرض بعض القطع من أرضية ملعب «ميتلايف» الذي استضاف نهائي كأس العالم للأندية 2025، للبيع عبر متجره الرسمي.

وقال (فيفا) عبر موقعه الرسمي، اليوم الاثنين، إن الفرصة باتت سانحة أمام الملايين من المشجعين حول العالم لامتلاك قطعة من أرضية الملعب، وهي عبارة عن مكعب زجاجي يحتوي على عشب وتربة ملعب «ميتلايف»، والذي سيستضيف أيضا نهائي كأس العالم 2026.

وأضاف: «تم اختيار قطع من أرضية ملعب ميتلايف بعناية، وتم حفظها لكي يستمتع بها المشجعون، بعد فوز تشيلسي التاريخي على باريس سان جيرمان بثلاثية في نيويورك نيو جيرسي».

وتابع «ويتزين تذكار أرضية ملعب المباراة النهائية من كأس العالم للأندية بشعار البطولة، وتاريخ ومكان المباراة الحاسمة، بالإضافة إلى النتيجة النهائية». وأوضح: «ويخلد هذا الغرض التذكاري الفريد من نوعه من البطولة الافتتاحية التي ضمت 32 فريقا، لحظة تاريخية في عالم كرة القدم للأندية».