الثلاثاء 26 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كيف سجلت أنديتنا أهدافها بعد أول جولتين من دورينا؟

كيف سجلت أنديتنا أهدافها بعد أول جولتين من دورينا؟
25 أغسطس 2025 20:00


معتز الشامي (أبوظبي)
أسدل الستار على منافسات الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين، بعد 7 مباريات مثيرة، ومفاجآت، ما بين فوز خاطف، أو سقوط مدوٍ وغير متوقع، وقد شهدت الجولة تراجعاً تهديفياً عن الجولة الماضية، فتم تسجيل 15 هدفاً، بمعدل يزيد على هدفين في المباراة، بينما شهدت المحطة الافتتاحية تسجيل 19 هدفاً في 7 مباريات، بمعدل يصل إلى 2.7 هدف في كل مباراة، لكن يبقى السؤال الأهم، وهو كيف سجلت أنديتنا أهدافها؟.
تم تسجيل 34 هدفاً في الجولتين الأولى والثانية، وتنوّعت الأندية والمهاجمين في طرق تسجيلها، ما يعكس وفرة اللاعبين المميزين هجومياً، وأصحاب المهارات والقدرة على إنهاء الهجمات وهز الشباك.
وتم تسجيل 10 أهداف بالرأس، و7 أهداف بالقدم اليسري، بينما تكفّلت القدم اليمني بتسجيل 17 هدفاً، فيما تم تسجيل 12 هدفاً في الشوط الأول و22 هدفاً في الشوط الثاني.
أما على مستوى الأندية، فقد تصدر العين قمة الأندية الأكثر تسجيلاً للأهداف في الشوط الأول برصيد 3 أهداف، يليه الوصل وشباب الأهلي برصيد هدفين، بينما تصدّر الجزيرة وخورفكان قمة الأندية الأكثر تسجيلاً للأهداف في الشوط الثاني ولكل منهما 3 أهداف.
وانفرد كودجو لابا لاعب العين بقمة ترتيب الهدافين في دورينا بوصوله إلى الهدف الثالث في مباراتين، يليه الثلاثي إيلتون فيليبي لاعب خورفكان ونبيل فقير لاعب الجزيرة وعمر خريبين لاعب الوحدة ولكل منهم هدفان، وفشل لاعبو عجمان وبني ياس في تسجيل أي هدف خلال الجولتين الأولى والثانية كأضعف خط هجوم في دورينا حتى الآن.

أهداف رأسية 

نجح لاعبو العين في صدارة ترتيب الأندية الأكثر تسجيلاً للأهداف في دورينا بانتهاء الجولة الثانية برصيد 5 أهداف في مباراتين، وتم تسجيل 4 من أصل 5 أهداف عن طريق الرأس بنسبة 80% ليعتبر لاعبو «الزعيم» هم ملوك «ضربات الرأس» في الدوري حتى الآن، يليه فريق النصر «هدفان» بينما سجل لاعبو البطائح والوصل وشباب الأهلي والشارقة، هدفاً واحداً بالرأس.
أما بالنسبة للأهداف التي سُجلت عن طريق القدم اليسرى فجاء لاعبو الجزيرة في المقدمة برصيد هدفين، ثم الشارقة والعين والبطائح والوصل ودبا الفجيرة بهدف واحد، وتصدر فريق خورفكان الأندية الأكثر تسجيلاً للأهداف بالقدم اليمنى، برصيد 4 أهداف يليه الظفرة برصيد 3 أهداف ثم الوحدة ودبا الفجيرة هدفان ثم شباب الأهلي والشارقة وكلباء والوصل والجزيرة «هدف واحد»، ويعتبر الثلاثي البطائح والوصل والشارقة الذي سجل بجميع الطرق (الرأس والقدم اليمنى والقدم اليسرى).

أخبار ذات صلة
«جراحة الكتف» تبعد المنصوري عن بني ياس
15 هدفاً تمنح «الثانية» وصافة «الأضعف» في عصر الاحتراف

السلاح المعطل

ورغم خوض 14 مباراة وتسجيل 34 هدفاً في دوري أدنوك للمحترفين، لم يتم تسجيل أي هدف من ضربة حرة مباشرة، خاصة أن التسديدات المباشرة تُعد أحد أهم الأسلحة في كسر أي حصار تكتيكي أو تكتل دفاعي، ولكنه على ما يبدو سلاح معطل في دورينا.
وإجمالاً تم تسجيل 25 هدفاً من داخل منطقة جزاء الأندية في أول جولتين، مقابل 4 أهداف فقط من خارج المنطقة، وتم تسجيل 5 أهداف من علامة الجزاء وكان الجزيرة الأكثر استفادة من ضربات الجزاء وتم تسجيل هدفين من خلالها، ونجح العين (5 أهداف) في تسجيل جميع أهدافه من داخل منطقة الجزاء، يليه الظفرة ودبا الفجيرة، والوصل (3 أهداف) ثم الشارقة والبطائح والنصر (هدفان).

الأمتار الأخيرة 
شهدت مباريات الجولتين الأولى والثانية، استفاقة هجومية وتهديفية لأنديتنا في ربع الساعة الأخير في شوطي المباراة، حيث تم تسجيل 3 أهداف في ضربة البداية، وحتى الـ15 دقيقة الأولى من المباريات، بينما تم تسجيل هدفين فقط في المدة من 16 وحتى 30 دقيقة في المباريات، مقابل تسجيل 7 أهداف في الجزء الأخير من الشوط الأول.
وفي الفترة من الدقيقة 46 وحتى الدقيقة 60 تم تسجيل 6 أهداف، بينما تم تسجيل 10 أهداف في الفترة من الدقيقة 61 وحتى الدقيقة 75، وشهدت الفترة الأخيرة من المباريات تسجيل 6 أهداف، وكان العين قد سجل رباعية منها هدفان في الربع الأخير من الشوط الأول وهدفان في الربع الأخير من الشوط الثاني.

 

 

فريق العين
دوري أدنوك للمحترفين
شباب الأهلي
فريق الوصل
لابا كودجو
آخر الأخبار
"بدع دعفس" تسجل أعلى درجة حرارة في الإمارات
علوم الدار
"بدع دعفس" تسجل أعلى درجة حرارة في الإمارات
اليوم 17:01
كريستال بالاس مهتم بضم أكانجي
الرياضة
كريستال بالاس مهتم بضم أكانجي
اليوم 17:01
«كاديلاك» يختار بوتاس وبيريز لموسمه الأول في «مونديال فورمولا1»
الرياضة
«كاديلاك» يختار بوتاس وبيريز لموسمه الأول في «مونديال فورمولا1»
اليوم 16:57
مبنى الهيئة العامة للمعاشات
علوم الدار
غداً.. صرف معاشات أغسطس بقيمة 844 مليون درهم
اليوم 16:55
نجوموها نجم ليفربول: سجلت بهذه الطريقة 100 مرة
الرياضة
نجوموها نجم ليفربول: سجلت بهذه الطريقة 100 مرة
اليوم 16:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©