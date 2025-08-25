كيف سجلت أنديتنا أهدافها بعد أول جولتين من دورينا؟



معتز الشامي (أبوظبي)

أسدل الستار على منافسات الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين، بعد 7 مباريات مثيرة، ومفاجآت، ما بين فوز خاطف، أو سقوط مدوٍ وغير متوقع، وقد شهدت الجولة تراجعاً تهديفياً عن الجولة الماضية، فتم تسجيل 15 هدفاً، بمعدل يزيد على هدفين في المباراة، بينما شهدت المحطة الافتتاحية تسجيل 19 هدفاً في 7 مباريات، بمعدل يصل إلى 2.7 هدف في كل مباراة، لكن يبقى السؤال الأهم، وهو كيف سجلت أنديتنا أهدافها؟.

تم تسجيل 34 هدفاً في الجولتين الأولى والثانية، وتنوّعت الأندية والمهاجمين في طرق تسجيلها، ما يعكس وفرة اللاعبين المميزين هجومياً، وأصحاب المهارات والقدرة على إنهاء الهجمات وهز الشباك.

وتم تسجيل 10 أهداف بالرأس، و7 أهداف بالقدم اليسري، بينما تكفّلت القدم اليمني بتسجيل 17 هدفاً، فيما تم تسجيل 12 هدفاً في الشوط الأول و22 هدفاً في الشوط الثاني.

أما على مستوى الأندية، فقد تصدر العين قمة الأندية الأكثر تسجيلاً للأهداف في الشوط الأول برصيد 3 أهداف، يليه الوصل وشباب الأهلي برصيد هدفين، بينما تصدّر الجزيرة وخورفكان قمة الأندية الأكثر تسجيلاً للأهداف في الشوط الثاني ولكل منهما 3 أهداف.

وانفرد كودجو لابا لاعب العين بقمة ترتيب الهدافين في دورينا بوصوله إلى الهدف الثالث في مباراتين، يليه الثلاثي إيلتون فيليبي لاعب خورفكان ونبيل فقير لاعب الجزيرة وعمر خريبين لاعب الوحدة ولكل منهم هدفان، وفشل لاعبو عجمان وبني ياس في تسجيل أي هدف خلال الجولتين الأولى والثانية كأضعف خط هجوم في دورينا حتى الآن.

أهداف رأسية

نجح لاعبو العين في صدارة ترتيب الأندية الأكثر تسجيلاً للأهداف في دورينا بانتهاء الجولة الثانية برصيد 5 أهداف في مباراتين، وتم تسجيل 4 من أصل 5 أهداف عن طريق الرأس بنسبة 80% ليعتبر لاعبو «الزعيم» هم ملوك «ضربات الرأس» في الدوري حتى الآن، يليه فريق النصر «هدفان» بينما سجل لاعبو البطائح والوصل وشباب الأهلي والشارقة، هدفاً واحداً بالرأس.

أما بالنسبة للأهداف التي سُجلت عن طريق القدم اليسرى فجاء لاعبو الجزيرة في المقدمة برصيد هدفين، ثم الشارقة والعين والبطائح والوصل ودبا الفجيرة بهدف واحد، وتصدر فريق خورفكان الأندية الأكثر تسجيلاً للأهداف بالقدم اليمنى، برصيد 4 أهداف يليه الظفرة برصيد 3 أهداف ثم الوحدة ودبا الفجيرة هدفان ثم شباب الأهلي والشارقة وكلباء والوصل والجزيرة «هدف واحد»، ويعتبر الثلاثي البطائح والوصل والشارقة الذي سجل بجميع الطرق (الرأس والقدم اليمنى والقدم اليسرى).

السلاح المعطل

ورغم خوض 14 مباراة وتسجيل 34 هدفاً في دوري أدنوك للمحترفين، لم يتم تسجيل أي هدف من ضربة حرة مباشرة، خاصة أن التسديدات المباشرة تُعد أحد أهم الأسلحة في كسر أي حصار تكتيكي أو تكتل دفاعي، ولكنه على ما يبدو سلاح معطل في دورينا.

وإجمالاً تم تسجيل 25 هدفاً من داخل منطقة جزاء الأندية في أول جولتين، مقابل 4 أهداف فقط من خارج المنطقة، وتم تسجيل 5 أهداف من علامة الجزاء وكان الجزيرة الأكثر استفادة من ضربات الجزاء وتم تسجيل هدفين من خلالها، ونجح العين (5 أهداف) في تسجيل جميع أهدافه من داخل منطقة الجزاء، يليه الظفرة ودبا الفجيرة، والوصل (3 أهداف) ثم الشارقة والبطائح والنصر (هدفان).

الأمتار الأخيرة

شهدت مباريات الجولتين الأولى والثانية، استفاقة هجومية وتهديفية لأنديتنا في ربع الساعة الأخير في شوطي المباراة، حيث تم تسجيل 3 أهداف في ضربة البداية، وحتى الـ15 دقيقة الأولى من المباريات، بينما تم تسجيل هدفين فقط في المدة من 16 وحتى 30 دقيقة في المباريات، مقابل تسجيل 7 أهداف في الجزء الأخير من الشوط الأول.

وفي الفترة من الدقيقة 46 وحتى الدقيقة 60 تم تسجيل 6 أهداف، بينما تم تسجيل 10 أهداف في الفترة من الدقيقة 61 وحتى الدقيقة 75، وشهدت الفترة الأخيرة من المباريات تسجيل 6 أهداف، وكان العين قد سجل رباعية منها هدفان في الربع الأخير من الشوط الأول وهدفان في الربع الأخير من الشوط الثاني.