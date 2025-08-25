89 تسديدة على مرمى أنديتنا في أول جولتين للموسم



أبوظبي (الاتحاد)

انتهت الجولة الثانية لدوري أدنوك للمحترفين، وشهدت على العديد من النتائج المثيرة، والأداء اللافت، كما شهدت زخماً جماهيرياً كالمعتاد مع الانطلاقة الأكثر تميزاً للموسم، ومع دخول دورينا مرحلة التوقف الأولى، بسبب «أيام الفيفا» وتجمع المنتخبات الوطنية حول العالم، كان الصراع مشتعلاً من أجل العلامة الكاملة، للوصول إلى مرحلة التوقف بأكبر قدر من النقاط في أول محطتين للموسم الطويل، أما عن الأرقام فكانت لافتة في المواجهات المثيرة بين أنديتنا في أول جولتين، وهي كالتالي:



- تصدر كل من العين والنصر جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين بعد الجولة الثانية بالعلامة الكاملة.

- تذيّل دبا وبني ياس وعجمان الترتيب دون نقاط، لكن بني ياس وعجمان لم ينجحا حتى الآن في هز الشباك.

- حافظت 3 فرق على نظافة شباكها حتى الآن وهي النصر والوحدة وشباب الأهلي.

- شهدت الجولة 277 تسديدة منها 89 تسديدة على المرمى، بواقع 146 تسديدة بالجولة الأولى منها 50 على المرمى، فيما انخفض العدد في الثانية بـ131 تسديدة منها 39 على المرمى، ويعكس هذا التباين في أرقام التسديد، تراجعاً في الأداء الهجومي لبعض الفرق، وأداء دفاعي متميز لفرق أخرى.

- بدأت الجولة الثانية بهدفٍ من ركلة جزاء (كلباء أمام بني ياس) وهدفٌ من خارج منطقة الجزاء (الجزيرة أمام الشارقة)، لتشهد بعدها تسجيل 13 هدفاً من داخل منطقة الجزاء مع غياب لركلات الجزاء.

- شهدت الجولة الأولى احتساب 4 ركلات جزاء وبطاقة حمراء واحدة، انعكست الآية في الجولة الثانية، باحتساب ركلة جزاء واحدة و4 بطاقات حمراء، لكن العامل المشترك بين الجولتين تسجيل 5 أهداف رأسية في كل منهما.

- شهدت الجولة الثانية 3 ثنائيات، ثنائية تهديفية لكودجو لابا أمام دبا، وثنائيتين من التمريرات الحاسمة لكاكو وعزيز جانييف، ومع ختام الجولة الثانية تصدّر النصر قائمة أكثر الفرق نجاحاً بالمراوغات بـ19 مراوغة، فيما كان شباب الأهلي أكثر من تعرّض لاعبوه للمراوغات بـ20 مراوغة، ولعل أبرز سمة للجولتين هي التأخر في دخول أجواء المباريات هذا الموسم، إذ انتهى الشوط الأول في نصف مباريات الموسم حتى الآن بالتعادل السلبي.