الثلاثاء 26 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

برعاية خالد بن محمد بن زايد.. النسخة الـ17 من «عالمية أبوظبي» لمحترفي الجوجيتسو تنطلق 12 نوفمبر

برعاية خالد بن محمد بن زايد.. النسخة الـ17 من «عالمية أبوظبي» لمحترفي الجوجيتسو تنطلق 12 نوفمبر
26 أغسطس 2025 01:52

أبوظبي (وام)

برعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تستضيف دولة الإمارات النسخة الـ17 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو 12 نوفمبر المقبل، بمشاركة أكثر من 10 آلاف لاعب ولاعبة من مختلف دول العالم، للتنافس ضمن أكبر وأهم بطولة على أجندة رياضة الجوجيتسو العالمية.
وتوجّه عبد المنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، بهذه المناسبة، بخالص الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على رعاية سموه لهذا الحدث العالمي.

أخبار ذات صلة
شرطة أبوظبي⁩ تنفي ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول تغيير السرعات على شارع نهيان الأول
معدل إنجاز مشاريع «برتڤيل للتطوير العقاري» بأبوظبي يتجاوز المخطط الزمني

وقال الهاشمي: إن بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو وصلت إلى مكانة عالمية رائدة على مشهد رياضة الجوجيتسو، وأصبحت منصة مثالية لاكتشاف المواهب، وصناعة الأبطال وتخريج أجيال من الكفاءات والمواهب الرياضية التي تمثل دولة الإمارات في المحافل الدولية، وتسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كعاصمة عالمية لهذه الرياضة.
من جهته كشف اتحاد الجوجيتسو عن البرنامج الزمني للبطولة التي تمتد على مدار 11 يوماً، حيث تنطلق المنافسات 12 نوفمبر المقبل ضمن فئة الهواة، يليها مهرجان أبوظبي العالمي للجوجيتسو، المخصص لفئات الأطفال والبراعم والأشبال بين 13 و15 نوفمبر، إلى جانب منافسات الباراجوجيتسو في 13 نوفمبر، ثم فئات الناشئين والشباب يومي 16 و17 نوفمبر، والأساتذة في 18 و19 نوفمبر، فيما تُختتم المنافسات بنزالات المحترفين أيام 20 و21 و22 نوفمبر.
وتأتي النسخة السابعة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو استكمالاً لمسيرة نجاح امتدت على مدى أكثر من 16 عاماً، عززت خلالها البطولة من حضورها كحدث رياضي استثنائي يدمج بين التنافس الرياضي والتفاعل الثقافي، ويعكس رؤية أبوظبي في نشر ثقافة الرياضة كأسلوب ونمط حياة لدى أفراد المجتمع.

أبوظبي
الجو جيتسو
خالد بن محمد بن زايد
بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو
آخر الأخبار
بونيفايس يكشف سبب «النكسة الثانية»
الرياضة
بونيفايس يكشف سبب «النكسة الثانية»
اليوم 17:04
"بدع دعفس" تسجل أعلى درجة حرارة في الإمارات
علوم الدار
"بدع دعفس" تسجل أعلى درجة حرارة في الإمارات
اليوم 17:01
كريستال بالاس مهتم بضم أكانجي
الرياضة
كريستال بالاس مهتم بضم أكانجي
اليوم 17:01
«كاديلاك» يختار بوتاس وبيريز لموسمه الأول في «مونديال فورمولا1»
الرياضة
«كاديلاك» يختار بوتاس وبيريز لموسمه الأول في «مونديال فورمولا1»
اليوم 16:57
مبنى الهيئة العامة للمعاشات
علوم الدار
غداً.. صرف معاشات أغسطس بقيمة 844 مليون درهم
اليوم 16:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©