الثلاثاء 26 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الإمارات تحصد برونزية ألعاب القوى في البطولة العربية بتونس

الإمارات تحصد برونزية ألعاب القوى في البطولة العربية بتونس
26 أغسطس 2025 00:15


تونس (وام)
أحرز العداء الإماراتي عبدالقدوس أحمد علي، برونزية سباق 400 متر ناشئين في البطولة العربية للناشئين والناشئات، المقامة حالياً في تونس، وتنتظر المنتخب مشاركات أخرى اليوم للعداءة مريم كريم في سباق 200 متر، و400 متر حواجز، وعبدالقدوس أحمد علي في السباق التأهيلي لمسافة 200 متر، واليازية طارق عبدالسلام، وشهد راشد في القفز بالعصا، ومحمد عادل آل علي في إطاحة المطرقة، ومايد مانع الكعبي في سباق 3 آلاف متر، وناصر الكعبي في سباق 1500 متر.
يذكر أن قائمة المنتخب في البطولة تضم 12 لاعباً ولاعبة هم سالم يوسف المقبالي، وعبدالقدوس أحمد، وناصر محمد الكعبي، ومايد مانع الكعبي، ومحمد عادل آل علي، وسلمى هيثم المري، واليازية طارق عبدالسلام، ووديمة هيثم المري، ومريم كريم، وسارة فهد عبدالله، وسمر صالح، وشهد راشد.

أخبار ذات صلة
جيفرسون-وودن تنقل التألق إلى بروكسل
«ألعاب القوى» يخوض تحدي 18 منافسة في «عربية تونس»
ألعاب القوى
منتخب ألعاب القوى
البطولة العربية لألعاب القوى
تونس
آخر الأخبار
بونيفايس يكشف سبب «النكسة الثانية»
الرياضة
بونيفايس يكشف سبب «النكسة الثانية»
اليوم 17:04
"بدع دعفس" تسجل أعلى درجة حرارة في الإمارات
علوم الدار
"بدع دعفس" تسجل أعلى درجة حرارة في الإمارات
اليوم 17:01
كريستال بالاس مهتم بضم أكانجي
الرياضة
كريستال بالاس مهتم بضم أكانجي
اليوم 17:01
«كاديلاك» يختار بوتاس وبيريز لموسمه الأول في «مونديال فورمولا1»
الرياضة
«كاديلاك» يختار بوتاس وبيريز لموسمه الأول في «مونديال فورمولا1»
اليوم 16:57
مبنى الهيئة العامة للمعاشات
علوم الدار
غداً.. صرف معاشات أغسطس بقيمة 844 مليون درهم
اليوم 16:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©