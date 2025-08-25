الإمارات تحصد برونزية ألعاب القوى في البطولة العربية بتونس



تونس (وام)

أحرز العداء الإماراتي عبدالقدوس أحمد علي، برونزية سباق 400 متر ناشئين في البطولة العربية للناشئين والناشئات، المقامة حالياً في تونس، وتنتظر المنتخب مشاركات أخرى اليوم للعداءة مريم كريم في سباق 200 متر، و400 متر حواجز، وعبدالقدوس أحمد علي في السباق التأهيلي لمسافة 200 متر، واليازية طارق عبدالسلام، وشهد راشد في القفز بالعصا، ومحمد عادل آل علي في إطاحة المطرقة، ومايد مانع الكعبي في سباق 3 آلاف متر، وناصر الكعبي في سباق 1500 متر.

يذكر أن قائمة المنتخب في البطولة تضم 12 لاعباً ولاعبة هم سالم يوسف المقبالي، وعبدالقدوس أحمد، وناصر محمد الكعبي، ومايد مانع الكعبي، ومحمد عادل آل علي، وسلمى هيثم المري، واليازية طارق عبدالسلام، ووديمة هيثم المري، ومريم كريم، وسارة فهد عبدالله، وسمر صالح، وشهد راشد.