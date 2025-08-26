الأربعاء 27 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

نيمار وفينيسيوس خارج قائمة «السامبا» لتصفيات مونديال 2026

26 أغسطس 2025 08:32

ريو دي جانيرو (أ ف ب)

يغيب نيمار وفينيسيوس جونيور عن المنتخب البرازيلي، لمباراتيه الشهر المقبل ضد تشيلي وبوليفيا في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2026، وذلك بحسب التشكيلة التي أعلنها المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي أمس.
ويتواصل غياب نيمار عن المنتخب لقرابة عامين، بسبب كثرة إصابات ابن الـ33 عاماً، الذي عاد في يناير إلى فريق بداياته سانتوس بعد تجربة مخيبة في الدوري السعودي.
وقال أنشيلوتي "عانى نيمار من مشكلة صغيرة الأسبوع الماضي" من دون أن يعطي المزيد من التفاصيل في مؤتمره الصحفي أمس.
وأفادت وسائل الإعلام البرازيلية بأن الهداف التاريخي لأبطال العالم خمس مرات (79 هدفاً في 128 مباراة) عانى من انزعاج في فخذه خلال التمارين.
وضمنت البرازيل تأهلها إلى النهائيات العالمية بغض النظر عن نتيجتيها في الجولتين الأخيرتين من تصفيات أميركا الجنوبية.
وتحدث أنشيلوتي عن نيمار، قائلاً عن النجم السابق لبرشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي: "لا نحتاج إلى اختبار نيمار. الجميع يعرفه. (لكن) مثل الآخرين، عليه أن يأتي في وضع بدني جيد من أجل مساعدة المنتخب الوطني على تقديم أفضل ما لديه في كأس العالم".
وفي مباراتيه الأوليين بقيادة أنشيلوتي، تعادل المنتخب البرازيلي مع نظيره الإكوادوري 0-0 ثم فاز على الباراجواي 1-0 بفضل هدف فينيسيوس، ما خوله حسم بطاقته إلى النهائيات العالمية.
لكن فينيسيوس لن يتواجد في تشكيلة الجولتين الأخيرتين، أولا بسبب الإيقاف في مباراة تشيلي المقررة في الخامس من سبتمبر على ملعب "ماراكانا" في ريو، وثانياً لأن أنشيلوتي فضل عدم المخاطرة به للسفر إلى بوليفيا من أجل اللقاء المقرر في التاسع منه.
وشهدت التشكيلة عودة لوكاس باكيتا بعد تبرئته من تهمة المراهنات غير الشرعية الشهر الماضي من قبل لجنة مستقلة عينتها رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز.
وغاب لاعب وسط وستهام عن المنتخب منذ نوفمبر 2024.
كما عاد إلى المنتخب جواو بيدرو الذي يقدم أداءً ممتازاً منذ انضمامه لتشيلسي الإنجليزي في يوليو.

منتخب البرازيل
فينيسيوس جونيور
نيمار
أنشيلوتي
