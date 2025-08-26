5 تجارب صربية تجهز العروبة للموسم الجديد

فيصل النقبي (الفجيرة)

عاد فريق نادي العروبة إلى الدولة بعد ختام معسكره الخارجي في صربيا، الذي امتد لعدة أسابيع وشهد تحضيرات مكثفة للموسم الجديد. وخاض الفريق خلال المعسكر خمس مباريات ودية قوية، تمكن من تحقيق الفوز في أربع مواجهات منها، فيما انتهت المباراة الخامسة بالتعادل، ما منح الجهاز الفني صورة إيجابية عن جاهزية اللاعبين.

ومن المنتظر أن يستأنف الفريق تدريباته المحلية بمشاركة جميع اللاعبين، وذلك استعداداً لانطلاق المنافسات الرسمية المقبلة بروح معنوية عالية، بعد المكاسب الفنية والبدنية التي خرج بها من التجربة الصربية. كما سيواصل الفريق برنامج تحضيراته بخوض عدد من المباريات الودية داخل الدولة لاختبار جاهزية عناصره قبل ضربة البداية.