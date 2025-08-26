الوحدة يمدد عقد خربين حتى 2027

مصطفى الديب (أبوظبي)

أعلنت شركة نادي الوحدة لكرة القدم عن تمديد عقد عمر خربين مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لموسم إضافي، ليتسمر اللاعب مع "العنابي" حتى نهاية موسم 2027.

يأتي ذلك ضمن استراتيجية النادي بالحفاظ على الاستقرار الفني للفريق.

وأكد مجلس إدارة النادي ثقته باللاعب وبقدرته على مساعدة الفريق في تحقيق الأهداف المرجوة

من جانبه توجه خربين بالشكر والتقدير إلى قيادة النادي، وإدارته والجماهير، على الثقة الثمينة، والدعم المستمر له منذ انضمامه إلى صفوف الفريق

وبدأ عمر خربين هذا الموسم بشكل جيد، حيث سجل هدفين في مباراة انطلاقة الموسم أمام عجمان، ليدخل سباق المنافسة على لقب هداف الدوري. بشكل مبكر مع لابا كودجو لاعب العين.

ويمتلك الوحدة 4 نقاط في رصيده من فوز على عجمان بهدفين دون رد والتعادل مع شباب الأهلي في قمة الجولة الثانية بدون أهداف، وظهر الفريق بشكل جيد في هذا اللقاء وكان الأفضل هجوميا وتنظيميا وأهدر أكثر من فرصة محققة للتسجيل.

ويستعد العنابي لمواجهة عجمان 31 من الشهر الجاري في انطلاق منافسات كأس مصرف أبوظبي الإسلامي التي تقام خلال فترة توقف دوري أدنوك للمحترفين بسبب معسكر المنتخب الوطني.