الأربعاء 27 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

فاز على إشبيلية.. خيتافي يهدد الكبار بـ «الانطلاقة المثالية»

فاز على إشبيلية.. خيتافي يهدد الكبار بـ «الانطلاقة المثالية»
26 أغسطس 2025 09:17

مدريد (د ب أ)

أخبار ذات صلة
ريال مدريد يقترب من ضم «الجوهرة» المكسيكية مورا
موسم 2025-2026 في أوروبا.. «ما أشبه اليوم بالأمس»!

واصل خيتافي انطلاقته المثالية في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم، بعدما حقق فوزاً ثميناً ومستحقاً 2 / 1 على مضيفه إشبيلية. وتقمص أدريان ليزو دور البطولة في المباراة، التي أقيمت على ملعب (رامون سانشيز بيثخوان)، بعدما أحرز هدفي خيتافي في الدقيقتين 15 و51، في حين جاء هدف إشبيلية الوحيد في الدقيقة 45 عبر النيران الصديقة، بعدما أحرز خوان إيجليسياس، لاعب الفريق الضيف، هدفاً بالخطأ في مرمى فريقه.
بتلك النتيجة، ارتفع رصيد خيتافي، الذي افتتح مشواره في المسابقة بالفوز 2 / صفر على مضيفه سلتا فيجو في المرحلة الأولى للمسابقة، إلى 6 نقاط، محققاً العلامة الكاملة حتى الآن، في المركز الرابع. في المقابل، بقي إشبيلية، الذي استهل مسيرته في البطولة خلال الموسم الجديد بالخسارة 2 / 3 أمام مضيفه أتلتيك بلباو، بلا رصيد من النقاط، في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع).

خيتافي
إشبيلية
الدوري الإسباني
آخر الأخبار
صورة موضوعية
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تنشئ فريقاً دولياً معنياً بالذكاء الاصطناعي
اليوم 08:29
بودو/غليمت.. الأحلام النرويجية تدخل حيز الواقعية!
الرياضة
بودو/غليمت.. الأحلام النرويجية تدخل حيز الواقعية!
اليوم 08:19
كايرات ألماتي يرافق بافوس إلى مرحلة الدوري في «الأبطال الأوروبية»
الرياضة
كايرات ألماتي يرافق بافوس إلى مرحلة الدوري في «الأبطال الأوروبية»
اليوم 08:13
رصد 3 بؤر لإنفلونزا الطيور جنوب بلغاريا
الأخبار العالمية
رصد 3 بؤر لإنفلونزا الطيور جنوب بلغاريا
اليوم 08:04
بعد سلسلة انتكاسات.. "ستارشيب" ينجح في رحلة تجريبية جديدة
الأخبار العالمية
بعد سلسلة انتكاسات.. "ستارشيب" ينجح في رحلة تجريبية جديدة
اليوم 08:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©