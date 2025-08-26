فاز على إشبيلية.. خيتافي يهدد الكبار بـ «الانطلاقة المثالية»

مدريد (د ب أ)

واصل خيتافي انطلاقته المثالية في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم، بعدما حقق فوزاً ثميناً ومستحقاً 2 / 1 على مضيفه إشبيلية. وتقمص أدريان ليزو دور البطولة في المباراة، التي أقيمت على ملعب (رامون سانشيز بيثخوان)، بعدما أحرز هدفي خيتافي في الدقيقتين 15 و51، في حين جاء هدف إشبيلية الوحيد في الدقيقة 45 عبر النيران الصديقة، بعدما أحرز خوان إيجليسياس، لاعب الفريق الضيف، هدفاً بالخطأ في مرمى فريقه.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد خيتافي، الذي افتتح مشواره في المسابقة بالفوز 2 / صفر على مضيفه سلتا فيجو في المرحلة الأولى للمسابقة، إلى 6 نقاط، محققاً العلامة الكاملة حتى الآن، في المركز الرابع. في المقابل، بقي إشبيلية، الذي استهل مسيرته في البطولة خلال الموسم الجديد بالخسارة 2 / 3 أمام مضيفه أتلتيك بلباو، بلا رصيد من النقاط، في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع).