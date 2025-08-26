الأربعاء 27 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الفجيرة يعود من معسكر تركيا بالمكاسب الودية

الفجيرة يعود من معسكر تركيا بالمكاسب الودية
26 أغسطس 2025 09:36

فيصل النقبي (الفجيرة)

أنهى فريق نادي الفجيرة معسكره الإعدادي الخارجي في تركيا، الذي جاء ضمن خطة التحضيرات للموسم الجديد، وسط اهتمام ومتابعة من الجهاز الفني للفريق.
وخاض «الذئاب» خلال المعسكر خمس مباريات ودية أمام فرق مختلفة ومتدرجة القوة، جمعت بين أندية تركية وأخرى خليجية، ما أتاح للجهاز الفني فرصة مثالية لتجربة أكبر عدد من اللاعبين والوقوف على جاهزيتهم الفنية والبدنية.
وأكد الجهاز الفني للفريق أن المعسكر شكّل محطة مهمة لاختبار التوازن بين الجانبين الدفاعي والهجومي، إضافة إلى تعزيز الانسجام بين العناصر الأساسية واللاعبين الجدد، تمهيداً لانطلاقة قوية في الاستحقاقات المقبلة.
ومن المقرر أن يعود الفريق إلى الفجيرة لمواصلة تدريباته المحلية، استعداداً لخوض غمار المنافسات الرسمية بروح معنوية عالية.

الفجيرة
تركيا
