الفجيرة يعود من معسكر تركيا بالمكاسب الودية

فيصل النقبي (الفجيرة)

أنهى فريق نادي الفجيرة معسكره الإعدادي الخارجي في تركيا، الذي جاء ضمن خطة التحضيرات للموسم الجديد، وسط اهتمام ومتابعة من الجهاز الفني للفريق.

وخاض «الذئاب» خلال المعسكر خمس مباريات ودية أمام فرق مختلفة ومتدرجة القوة، جمعت بين أندية تركية وأخرى خليجية، ما أتاح للجهاز الفني فرصة مثالية لتجربة أكبر عدد من اللاعبين والوقوف على جاهزيتهم الفنية والبدنية.

وأكد الجهاز الفني للفريق أن المعسكر شكّل محطة مهمة لاختبار التوازن بين الجانبين الدفاعي والهجومي، إضافة إلى تعزيز الانسجام بين العناصر الأساسية واللاعبين الجدد، تمهيداً لانطلاقة قوية في الاستحقاقات المقبلة.

ومن المقرر أن يعود الفريق إلى الفجيرة لمواصلة تدريباته المحلية، استعداداً لخوض غمار المنافسات الرسمية بروح معنوية عالية.