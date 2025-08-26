الأربعاء 27 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

ألكاراز.. نيولوك في «فلاشينج ميدوز»!

ألكاراز.. نيولوك في «فلاشينج ميدوز»!
26 أغسطس 2025 09:52

نيويورك (رويترز)

ظهر كارلوس ألكاراز بقصة شعر جديدة أمس في بطولة أميركا المفتوحة للتنس، وفي حين أثار شعره القصير ردود فعل متباينة عبر الإنترنت، فإن الأداء المذهل الذي قدمه اللاعب الإسباني لم يترك مجالاً للنقاش، وذلك بعد فوزه على ريلي أوبيلكا 6-4 و7-5 و6-4 ليصل إلى الدور الثاني.
وبعد أن تخلى عن شعره الطويل الذي ظهر به قبل البطولة، حقق المصنف الثاني بداية رائعة في سعيه لحصد لقبه الثاني في البطولات الأربع الكبرى هذا العام.
وقال ألكاراز في الملعب رداً على سؤال عما إذا كان يتحرك بشكل أسرع في الملعب بعد مظهره الجديد: "يجب أن أسأل الجمهور إن كانوا يحبون قصة الشعر الجديدة أم لا. هل أعجبتكم يا رفاق؟ أعتقد أنها أعجبتهم. اليوم كان صعباً للغاية.
وبدا اللاعب الإسباني (22 عاماً)، الذي فاز بأول ألقابه الخمسة الكبرى في نيويورك قبل ثلاث سنوات، مرشحاً للفوز بالبطولة أمام الأميركي غير المصنف أوبيلكا، وكسر إرساله ليتقدم 3-2 وحسم المجموعة الأولى بسهولة.
وتعثر ألكاراز في إرساله لأول مرة في المجموعة الثانية، عندما ارتكب خطأين مزدوجين متتاليين، لكن أوبيلكا فشل في استغلال فرصتي كسر الإرسال اللتين أتيحتا له.
وبعد أن كسر إرسال أوبيلكا في الشوط 11، حافظ ألكاراز على تقدمه 2-صفر، ثم زاد من الإثارة في الشوط التاسع من المجموعة الثالثة، وكسر إرسال منافسه مرة أخرى، بسبب خطأ في وضع القدم على الخط الخلفي للملعب عند الإرسال وإرسال خاطئ.
وقال ألكاراز عن صعوبة مواجهة أوبيلكا فارع الطول: "لا شيء يعتمد عليك. الأمر يعتمد عليه دائماً".
"الطريقة التي يرسل بها والتي يلعب بها من الخط الخلفي للملعب، تجعلك فقط بحاجة للتركيز، وإعادة أكبر عدد ممكن من الضربات ومحاولة الوجود في تبادل الضربات والفوز بالنقاط التي يسمح لك بالفوز بها.
"من الصعب جداً أن تلعب ضد لاعب لا يسمح لك بتقديم أدائك. كان الدور الأول صعب للغاية."
وأكمل ألكاراز انتصاره ليتأهل للدور الثاني لمواجهة الإيطالي ماتيا بيلوتشي الذي تأهل بعد انسحاب منافسه الصيني شانغ جونشينج.

كارلوس ألكاراز
أميركا المفتوحة للتنس
