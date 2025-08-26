«شاهين للرجبي» يتحدى الإسكندرية في «السوبر الإماراتي المصري»

دبي (الاتحاد)

يستعد فريق شاهين لمواجهة فريق الإسكندرية في النسخة الأولى من كأس السوبر الإماراتي المصري للرجبي، والتي ستقام بينهما بملعب ذا سيفنز يوم 24 سبتمبر المقبل، وتأتي المباراة بعد الاتفاقية التي وقعها الاتحادين الإماراتي والمصري للرجبي، على هامش البطولة العربية التي استضافها الاتحاد المصري بالإسكندرية، على أن تقام النسخة الثانية من السوبر في مصر.

ويخوض فريق شاهين عدداً من المباريات، حيث يلعب مع منتخبنا الوطني للسباعي الذي يستعد للمشاركة في البطولة الآسيوية للسباعيات بالصين يومي 20 و21 سبتمبر المقبل، وتقام المباراة يوم الأحد المقبل، كما يخوض مباراة ثانية أمام فريق دبي هاريكنز بطل الدوري الإماراتي الممتاز، يوم 16 سبتمبر المقبل، قبل أن يلعب السوبر أمام بطل الدوري المصري.

وأكد محمد سلطان الزعابي أمين عام الاتحاد، أن فريق شاهين التابع للاتحاد والذي يضم عناصره من اللاعبين المواطنين، يمثل مشروعاً وطنياً يسهم في دعم المنتخبات الوطنية باللاعبين المواطنين، وقال: "ندفع بالفريق في كل البطولات المتاحة أمامنا، حيث يلعب في دوري الدرجة الأولى الإماراتي ووصل إلى نهائي البطولة في الموسم الماضي، وشارك في كأس بطولة بورنيو الدولية للسباعيات في ماليزيا وفاز باللقب، كما فاز بكأس بطولة الجارف الدولية للسباعيات في البرتغال".

وأضاف: الفريق سيمثل الرجبي الإماراتي في كأس السوبر وهناك اهتمام كبير من جانب مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم وأيضاً فريق المها الذي يضم لاعبات مواطنات.

وشدد الزعابي على زن أن كأس السوبر يمثل تعزيز علاقاتنا مع الجانب المصري وتطوير هذه البطولة في المستقبل، وهناك العديد من المكاسب الفنية والإدارية من إقامة السوبر، بالإضافة إلى أن توقيع هذه الاتفاقيات تدخل ضمن أهدافنا واستراتيجية الاتحاد لتطوير اللعبة، وحرصنا خلال الفترة الماضية على توقيع عدد من الاتفاقيات مع الاتحادات لتعزيز العلاقات وتبادل الخبرات وتطوير اللعبة، والمساهمة في نشرها، كما نحرص أيضاً أن تكون الاتفاقيات مع اتحادات قوية في اللعبة ومن قارات أخرى، بجانب المكاسب الفنية والإدارية والتنظيمية من هذه الاتفاقيات.