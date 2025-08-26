برشلونة يواجه صعوبات في العودة المرتقبة إلى «كامب نو»

معتز الشامي (أبوظبي)

يواجه برشلونة انتكاسة جديدة في عودته المرتقبة إلى ملعب كامب نو المجدد، ووفقاً لصحيفة "كوبي" الإسبانية، رفضت رابطة الدوري الإسباني طلب النادي الكتالوني بإقامة مباراة الجولة الرابعة أمام فالنسيا بملعب الأخير في ميستايا، وإقامة مباراة الدور الثاني في كتالونيا، وبهذا الرفض، أصبح برشلونة بلا بديل واضح، وقد يضطر إلى استضافة المباراة على أرضه في "كامب نو" أمام مدرجات خالية.

وأعلن النادي أن ملعبه سيكون جاهزاً بحلول منتصف سبتمبر، بعد التوصل إلى اتفاق مع رابطة الدوري الإسباني (الليجا) للعب مبارياته الثلاث الأولى خارج أرضه، ومع ذلك، يبدو أن الجدول الزمني لم يكتمل. فمع تبقي 3 أسابيع على الموعد النهائي، لا يزال برشلونة يفتقر إلى جميع الموافقات الأمنية اللازمة لفتح ملعب كامب نو أمام الجماهير.

ورفضت رابطة الدوري الإسباني فكرة نقل مباراة فالنسيا إلى ميستايا، ما وضع مجلس إدارة برشلونة تحت ضغط كبير. وتبدو العودة المرتقبة إلى ملعب "كامب نو" الآن معقدة، مع تصاعد التوتر مع اقتراب الجولة الرابعة.

ولا تساعد الملاعب البديلة أيضاً، فملعب "لويس كومبانيس" الأولمبي، الذي كان مقر الفريق في الموسمين الماضيين، غير متاح، إذ سيستضيف حفلاً موسيقياً في 12 سبتمبر، أي قبل يوم واحد فقط من المباراة، أما ملعب "يوهان كرويف"، الذي يتسع لستة آلاف متفرج فقط، فلا يفي بالحد الأدنى من متطلبات رابطة الدوري الإسباني.

وطرحت وسائل الإعلام الكتالونية خيار نقل المباراة إلى ملعب "مونتيليفي"، معقل جيرونا، والذي سيكون متاحاً في نهاية هذا الأسبوع، بينما يلعب فريق ميجيل سانشيز خارج أرضه ضد سيلتا فيجو. ومع ذلك، يبقى السيناريو الأسوأ مطروحاً هو اللعب من دون جمهور، وهو أمر سعى النادي جاهداً لتجنبه.

ومن المقرر إجراء التجديد الكامل لملعب "كامب نو" في صيف عام 2026، لكن الملعب ليس جاهزاً لاستقبال الجماهير حتى الآن. فقد أدى غياب شهادات السلامة والتأخير المستمر في أعمال البناء إلى خلق مشكلة كبيرة، ما أثار تساؤلات حول خطط النادي.

ويجد برشلونة، حامل لقب الدوري الإسباني، نفسه الآن في سباق مع الزمن مع خيارات محدودة للغاية، مع ترقب مشجعيه بفارغ الصبر العودة إلى "كامب نو"، لكن المواجهة مع فالنسيا قد تتحول إلى بداية مريرة، إذا لم يتم التوصل إلى حل في اللحظات الأخيرة.