ريال مدريد يعرقل انتقال نجم كومو إلى توتنهام ببند الإعادة

معتز الشامي (أبوظبي)

أظهر نيكو باز موهبته المذهلة بتسجيله هدفاً وتمريرة حاسمة لينال لقب رجل المباراة ضد لاتسيو، حيث حقق كومو فوزاً رائعاً في افتتاح الدوري الإيطالي، وجاء تألق باز وسط تكهنات متزايدة حول مستقبله، حيث أفادت التقارير أن كومو رفض عرضاً من توتنهام هوتسبير بقيمة 50 مليون يورو للاعب البالغ من العمر 20 عاماً.

وكان نيكو باز أحد أبرز نجوم الدوري الإيطالي الموسم الماضي، حيث تعني إمكاناته الاستثنائية أنه ينتظر مستقبلاً باهراً، وكشف أداء اللاعب المميز مع كومو، سبب تردد ريال مدريد في بيعه الصيف الماضي، لكن بطل دوري أبطال أوروبا قرر تأمين مستقبله، عبر وضع خيار إعادة شراء بمبلغ زهيد.

وأفاد صحفي الانتقالات الشهير فابريزيو رومانو أن ريال مدريد لعب دوراً محورياً في عرقلة اهتمام توتنهام ب «باز»، إذ يخطط لإعادته إلى سانتياغو برنابيو الموسم المقبل.

وأدرج ريال مدريد بنداً لإعادة الشراء في صفقة بيع باز إلى كومو، وكان ذلك شرطاً أساسياً لموافقة العملاق الإسباني على رحيله، ويرى الكثيرون أن فترة باز في إيطاليا هي في الواقع فترة إعارة، وقد اعترف مدرب ريال مدريد السابق كارلو أنشيلوتي، الموسم الماضي، بأن لاعب الوسط الموهوب يمثل «مستقبل ريال مدريد».

ويمتلك ريال مدريد خيار إعادة التعاقد مع باز مقابل 9 ملايين يورو هذا الصيف، ويزداد هذا الخيار تدريجياً بمقدار مليون يورو كل صيف حتى عام 2027، وينتهي عقده مع كومو في عام 2028، واعترف باز بأن العودة إلى العاصمة الإسبانية لا تزال حلمه، وريال مدريد سعيد بتطوره الواضح في كومو.

ويخطط ريال مدريد لتفعيل بند إعادة الشراء، الصيف المقبل، وقد يدفع لكومو مبلغاً أعلى بقليل من خيار الـ 10 ملايين يورو، ووردت تقارير تشير إلى أن كومو يقدر باز بنحو 70 مليون يورو، لكن هذا غير مهم أساساً، فريال مدريد لن يسمح ببيعه، إذ يمكنه ببساطة إعادة شرائه وبيعه بنفسه لتحقيق ربح كبير.

وولد باز في تينيريفي بإسبانيا، واختار تمثيل الأرجنتين على إسبانيا، وكوفئ اللاعب البالغ من العمر 20 عاماً على تميزه في كومو، بظهوره الدولي الأول في أكتوبر الماضي.

وجذب هذا النجم الموهوب الأنظار عندما سجل هدفاً لريال مدريد ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا، بعد أسابيع قليلة من بلوغه التاسعة عشرة في عام 2023، ولكنه صنع شهرته الحقيقية في إيطاليا.