هدف الأرقام القياسية يضع «ريو» في قائمة «المواهب الخالدة»

علي معالي (أبوظبي)

عبارة كتبها نادي ليفربول على منصة (إكس) تعلوها صورة لاعبه الشاب والقادم بقوة "ريو نجوموها" قائلاً في 5 كلمات فقط : "أصغر هداف لدينا على الإطلاق"، في إشارة من النادي الإنجليزي الكبير، وحامل لقب "البريميرليج" إلى أن اللاعب البالغ من العمر 16 عاماً و361 يوماً، هو أصغر هداف في تاريخ ليفربول، وهو أيضاً ثاني أصغر لاعب يسجل هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز، كل ذلك حدث في استاد سانت جيمس بارك الذي كان شاهداً على مولد موهبة كروية جيدة في مباراة ليفربول بضيافة نيوكاسل بالجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي انتهت بفوز الريدز (3-2).

دخل "ريو نجوموها" إلى الملعب في الدقيقة 90+6، وفي الدقيقة 90+10 تمكن من تسجيل هدف الفوز، بعد أن نجح نيوكاسل في قلب تأخره بهدفين إلى التعادل 2-2، ولكن "ريو" قلب الموازين بالهدف الثالث، وبهذا الهدف، أصبح ريو نجوموها رابع أصغر لاعب يسجل في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد جيمس فوجان وجيمس ميلنر وواين روني، وأصبح نجوموها أيضاً ثاني أصغر لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز يسجل الهدف الحاسم في المباراة، بعد روني أيضاً.

وولد نجوموها في نيوهام بلندن عام 2008، وأمضى ثماني سنوات في أكاديمية تشيلسي قبل أن ينتقل إلى ليفربول العام الماضي، مع هذا الأداء المثير للإعجاب، أصبحت ريو تدريجياً ظاهرة جديدة في كرة القدم الإنجليزية.

وبعد هذا الهدف الرائع، سيصبح ريو بالتأكيد محور الاهتمام في المستقبل القريب، وسيحتاج ليفربول إلى مساعدة هذا اللاعب الشاب في الحفاظ على عقليته حتى لا تتعرض لضغوط.

في عُمر 16 عاماً و361 يوماً، كان أصغر بيوم واحد من واين روني عندما سجل اللاعب الدولي الإنجليزي السابق هدفه الأول في إيفرتون - أرسنال، وهي مباراة جرت في 2002.

وصنع ليفربول أحد أجمل الأهداف في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، حين قام "الريدز" بهجمة مرتدة بدأت من منتصف الملعب، قبل أن ينقلوا الكرة إلى قدمي محمد صلاح، ليضعها المهاجم المصري إلى دومينيك زوبوسلاي بمنتهى الدقة، وتعامل معها المجري بذكاء شديد، مما خلق فرصة للموهبة الشابة نجوموها لتسديد الكرة في شباك نيوكاسل ليسجل ليفربول هدف الفوز 3-2.

وعلى الشبكات التواصل الاجتماعي انتشر هدف ليفربول عبر المنصات، حيث اجتذب أكثر من مليون مشاهدة في غضون ساعات قليلة، ويحتوي حساب ليفربول الرسمي وحده على أكثر من 300,000 مشاهدة لهدف نجوموها، كما أشاد مشجعو ليفربول بالهدف الجميل الذي حفظ ماء وجه حامل اللقب في مباراة كانت صعبة للغاية.

ويبدو أن الهولندي آرني سلوت مدرب ليفربول، قد أدرك في موسمه الأول كمسؤول عن ليفربول، قيمة هذه المواهب الكروية الجميلة، ليضع ريو في تشكيلة كأس الرابطة في نهاية العام الماضي، ثم منحه الفرصة للبدء في كأس الاتحاد الإنجليزي في يناير، وفي صيف عام 2025 ، ومع موسمه سلوت الثاني مع الريدز، وخلال الجولة الآسيوية كان "ريو" أحد مفاجآت سلوت، حيث ساعد الفريق ضد ميلان الإيطالي، وسجل ضد يوكوهاما إف مارينوس الياباني، وكانت ذروة تألق الموهوب الصغير في سانت جيمس بارك، عندما واجه ليفربول نيوكاسل في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، عند دخوله الملعب في الدقائق الأخيرة، سجل اللاعب الهدف الحاسم في الوقت المحتسب بدل الضائع، لم يكن من الممكن أن تكتب لحظة سيناريو أفضل للظهور الأول لأصعب بطولة كروية في العالم، ووسط هذه الضجة التي أصبحت تحيط بهذا اللاعب وقدراته الهجومية الجيدة خرج ليقول: "لست في عجلة من أمري، لأنني صغير جداً، لكنني أريد أن أظهر للمدرب ما يمكنني فعله".