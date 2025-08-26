الأربعاء 27 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

فلامنجو يعزز الصدارة البرازيلية بالفوز الكاسح

فلامنجو يعزز الصدارة البرازيلية بالفوز الكاسح
26 أغسطس 2025 10:33

برازيليا (د ب أ)

عزز فلامنجو موقعه في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري البرازيلي لكرة القدم، بعدما حقق انتصاراً كاسحاً 8 / صفر على ضيفه فيتوريا، فيما حقق بالميراس فوزاً ثميناً 3 / صفر على ضيفه سبورت.
وتقدم فلامنجو مبكراً بهدف حمل توقيع صامويل لينو في الدقيقة الثانية، قبل أن يضيف بيدرو جيليرمي الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة، ثم أحرز جورجيان دي أراسكايتا الهدف الثالث في الدقيقة 34.
وعاد جيليرمي ولينو لهز الشباك من جديد، ليضيفا الهدفين الرابع والخامس لفلامنجو في الدقيقتين 47 و50 على الترتيب، فيما سجل لويز أراوخو الهدف السادس في الدقيقة 54.
وسجل جيليرمي الهدف السابع لفلامنجو وهدفه الشخصي الثالث في الدقيقة 59، لينصب نفسه بطلاً للقاء، عقب تسجيله ثلاثة أهداف (هاتريك)، قبل أن يختتم برونو هينريكي مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الثامن في الدقيقة 81 من ركلة جزاء.
بتلك النتيجة، ارتفع رصيد فلامنجو، الذي حقق فوزه الـ14 في البطولة هذا الموسم والثالث على التوالي، إلى 46 نقطة في الصدارة، في حين توقف رصيد فيتوريا عند 19 نقطة في المركز السابع عشر.
من جانبه، واصل بالميراس مطاردة فلامنجو على القمة، عقب فوزه الثمين 3 / صفر على سبورت.
وأحرز خوسيه لوبيز الهدفين الأول والثاني لبالميراس في الدقيقتين 14 و56 على الترتيب، بينما أضاف جوستافو جوميز الهدف الثالث في الدقيقة 59.
ورفع بالميراس رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثاني، فيما توقف رصيد سبورت عند 10 نقاط في المركز الأخير.

فلامنجو
بالميراس
الدوري البرازيلي
