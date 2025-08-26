سلوت يُشيد بصمود ليفربول

لندن (د ب أ)

يرى آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، أن فريق نيوكاسل يونايتد، جعل الأمور صعبة على فريقه خلال لقائهما ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مشيداً في الوقت نفسه بفوز فريقه في الوقت القاتل.

وحقق ليفربول انتصاراً ثميناً ومثيراً 3/ 2 على مضيفه نيوكاسل، في وقت متأخر من مساء أمس، ضمن منافسات المرحلة الثانية للمسابقة العريقة، ليرفع الفريق الأحمر رصيده إلى 6 نقاط، محققاً العلامة الكاملة حتى الآن هذا الموسم، في المسابقة التي توج بها في الموسم الماضي.

وصرح سلوت عقب المباراة، التي أقيمت على ملعب (سانت جيمس بارك): «لست متأكداً تماماً عما إذا كنت شاهدت مباراة كرة قدم اليوم، لقد كانت عبارة عن ركلات ثابتة تلو الأخرى وتمريرات طولية، لم يكن للأمر علاقة كبيرة بالأمور التكتيكية».

شدد المدرب الهولندي في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا): «أعجبت كثيراً بصمودنا، لقد كانت نصف ساعة أولى صعبة للغاية، لم ننهرْ على الإطلاق وتقدمنا بهدف نظيف في الشوط الأول». وأبدى سلوت إعجابه بهدف لاعبه الصاعد ريو نجوهوما «16 عاماً»، الذي منح النقاط الثلاث للفريق الضيف، عقب تسجيله الهدف الثالث في الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني، بعد دقائق قليلة من نزوله لأرض الملعب، قادماً من مقاعد البدلاء.

وأكد مدرب ليفربول: «كان هدفاً رائعاً لشاب في السادسة عشرة من عمره، لقد كانت فرصة ذهبية. إنه يمتلك القدرة على إنهاء الهجمات بشكل ممتاز بالنسبة لعمره، تسديداته كانت دقيقة للغاية، وهذا نادراً ما نراه». أشار سلوت «إنه واثق للغاية من نفسه، وتسجيله للهدف ليس محض مصادفة، فهو مهاجم بارع للغاية بالنسبة لسنه الحالي». يشار إلى أن ليفربول استهل مسيرته في المسابقة هذا الموسم بفوز ثمين 4/ 2 على ضيفه بورنموث في المرحلة الافتتاحية للبطولة.