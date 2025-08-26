الأربعاء 27 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
مدرب نيوكاسل يطلب حسم مصير إيزاك

مدرب نيوكاسل يطلب حسم مصير إيزاك
26 أغسطس 2025 12:34

لندن (د ب أ)

طالب إيدي هاو المدير الفني لفريق نيوكاسل، حسم مستقبل مهاجمه السويدي ألكسندر إيزاك، في ظل الغموض حول مصيره، وذلك بعد خسارة درامية لفريقه ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وأكد هاو أنه لم تتم مناقشة مصير إيزاك داخل النادي، في ظل التوقعات بانتقاله إلى ليفربول في صفقة تقدر بنحو 148 مليون دولار، لكنه طالب بأن يتم حسم موقف اللاعب بشكل عاجل.
وأضاف المدير الفني في تصريحات عقب المباراة التي خسرها نيوكاسل 3/2 مساء أمس: «لم أكن مشاركاً في النقاش الممتد حول مستقبل اللاعب، لقد كنت أركز كل طاقتي على إعداد اللاعبين الذين يرغبون في تمثيل نيوكاسل، وأعتقد أن هذا هو الأفضل حالياً».
وتابع المدير الفني في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): «نريد أن يتضح الأمر ونمضي قدماً، نتطلع لأن ننهي كل هذه الأحاديث، لأننا في بداية الموسم».
وواصل هاو: «كنّا نستحق تحقيق نتيجة أفضل، فقد لعبنا مباراتين بشكل رائع للغاية، لكننا لم نخرج إلا بنقطة، وهذا أمر صعب بالنسبة لنا، خاصة إذا كنّا نبحث عن شيء إيجابي لنركّز عليه».
وزاد هاو: «لكننا سنقاتل والآن نركز على مباراتنا القادمة أمام ليدز».
ورغم النقص العددي بسبب طرد لاعبه أنتوني جوردون في الشوط الأول، فإن نيوكاسل استطاع أن يتعادل مع ليفربول 2/ 2 في الدقيقة 88، لكنه تلقى هدفاً قاتلاً عبر اللاعب البديل ريو نجوموها، والذي سجل في الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني، ليقود ليفربول لانتصار ثمين.

