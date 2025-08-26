دورتموند يمدد عقد كوفاتش حتى 2027

برلين(أ ف ب)

مدّد بروسيا دورتموند عقد مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش لموسم إضافي حتى عام 2027، وفقاً لما أعلنه النادي الألماني الثلاثاء.

واستلم كوفاتش الذي سبق أن أشرف على بايرن ميونيخ وأينتراخت فرانكفورت وموناكو الفرنسي، قيادة دورتموند في عقد لـ 18 شهراً، بينما كان الفريق يحتل المركز الحادي عشر في يناير 2025.

ورغم تراجعه إلى المركز الثالث عشر، أعاد كوفاتش تصويب البوصلة ليفوز دورتموند بـ 22 من 24 نقطة متاحة، وينهي الموسم في المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وقال كوفاتش في بيان:"من خلال العمل الصادق، القرارات الواضحة والحماسة الكبيرة، نريد أن نساعد بروسيا دورتموند للعودة إلى قوته السابقة".

وتابع "لا يزال لدينا الكثير من العمل معاً".

بدوره، قال المدير الرياضي لدورتموند سيباستيان كيهل إن كوفاتش "يُقارب كل مباراة بثقة وصلابة وشغف" مضيفاً: "نؤمن معاً أننا قادرون على مواصلة المسيرة الناجحة التي شهدناها في الفترات الأخيرة من الموسم الماضي".

وحقّق كوفاتش أكبر نجاحاته في الكرة الألمانية من خلال الفوز بالكأس المحلية مع فرانكفورت في عام 2018.

وبعد انتقاله الى بايرن، فاز معه بالثنائية في موسم 2018-2019، قبل أن يُقال من منصبه في الموسم التالي.

وسبق له كلاعب أن مثل كرواتيا 83 مرة، مسجلاً 14 هدفاً، كما ارتدى قمصان بايرن ميونيخ، باير ليفركوزن وهامبورج.

واستهل دورتموند الموسم الحالي بتعادل مخيّب أمام سانت باولي 3-3، بعد أن تلقى هدفين وطُرد لاعب منه في الدقائق الخمس الأخيرة.