الرياضة

«الدراجات» إلى بانكوك للمشاركة في «آسيوية المضمار»

«الدراجات» إلى بانكوك للمشاركة في «آسيوية المضمار»
26 أغسطس 2025 13:34

أبوظبي (الاتحاد)

وصل منتخب الإمارات الوطني للدراجات إلى العاصمة التايلاندية بانكوك، استعداداً لخوض منافسات كأس آسيا للمضمار، التي تقام خلال الفترة من 28 حتى 31 أغسطس الجاري، وسط أجواء حماسية وتفاؤل كبير بتحقيق نتائج إيجابية تواكب الطموحات.
استهل المنتخب فور وصوله برنامج التحضيرات بخوض تدريبات على المضمار المخصص للبطولة، بهدف التأقلم على الأجواء والوقوف على جاهزية جميع العناصر قبل انطلاق المنافسات الرسمية، حيث يسعى الجهاز الفني إلى رفع نسق الأداء وتثبيت الخطط الفنية والبدنية، بعد فترة الإعداد القوية التي خاضها المنتخب في معسكر خارجي بإيطاليا، إلى جانب المكاسب الفنية المهمة التي تحققت من خلال مشاركة الدراج يوسف أميري في بطولة العالم للشباب بهولندا مؤخراً.
ويضم المنتخب في صفوفه نخبة من الدراجين هم: أحمد المنصوري، عبدالله الحمادي، عبد العزيز الهاجري، محمد المطيوعي، يوسف أميري، عبدالله الهاشمي، علي ناصيرائي، وسيف الغاوي، تحت إشراف المدرب بدر ثاني، وبمتابعة مباشرة من مدير المنتخبات محمد بن شفيع، وبدعم الطاقم الفني والطبي.
وأكد الجهاز الفني أن المشاركة في كأس آسيا للمضمار تمثل محطة مهمة ضمن خطة الاتحاد لزيادة الاحتكاك القاري وصقل خبرات اللاعبين، مشيراً إلى أن المنتخب بات في جاهزية عالية بفضل التحضيرات السابقة والجدية الكبيرة، التي أظهرها جميع الدراجين خلال التدريبات الأخيرة.

