الأربعاء 27 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كومباني: بايرن متعطش للتتويج بكأس ألمانيا

كومباني: بايرن متعطش للتتويج بكأس ألمانيا
26 أغسطس 2025 15:13


برلين (د ب أ)
أكد فينسنت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ، أن فريقه متعطش للفوز بلقب كأس ألمانيا لكرة القدم، خاصة بعد تعثر الفريق في المسابقة كثيراً في الفترة الأخيرة.
وقال كومباني في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، قبل لقاء بايرن مع فيهن فسيبادن بالدور الأول لبطولة الكأس غداً الأربعاء: «إنها ليست مباراة عادية. التعطش أكبر، فالفترة منذ آخر لقب توج به الفريق أصبحت أطول الآن. غداً أول نهائي، وهذا هو الأهم».
ويسعى بايرن لتجنب موسم مرير آخر في بطولة كأس ألمانيا، التي ظلت عصية على الفريق البافاري خلال السنوات الأخيرة. ويعود آخر فوز لبايرن بكأس ألمانيا إلى عام 2020، حيث ودع المسابقة في المواسم الخمسة الماضية، من الدور الثاني ثلاث مرات، وفي مناسبتين، تعرض بايرن للخسارة أمام فرق من دوريات أدنى.
أوضح كومباني: «نعلم أننا أفضل فريق في ألمانيا من حيث الجودة. لكن هذا ليس كافياً. في الكأس، الأمر يتعلق أيضاً بالرغبة في الفوز أكثر من الآخرين». وتابع: «يجب أن يكون الدافع موجوداً دائماً، حتى ضد فرق الدوريات الأدنى. عندها فقط يمكنك تجنب الهزائم».
ولا يخطط كومباني لإراحة لاعبيه، حيث تحوم الشكوك فقط بشأن مشاركة لاعب الوسط ليون جوريتسكا، الذي تعرض لالتواء طفيف في كاحله خلال الفوز 6/ صفر على لايبزج في المباراة الافتتاحية للنادي البافاري بالدوري الألماني يوم الجمعة الماضي.
وأكد المدرب البلجيكي: «إذا شارك ليون جوريتسكا في التدريب الأخير اليوم، فسيكون متواجداً في اللقاء. جميع اللاعبين المتاحين مؤخراً لا يزالون متاحين». وجرت مباريات الدور الأول من كأس ألمانيا في الفترة من 15 إلى 18 أغسطس الجاري، ولكن تم تأجيل مباراتي شتوتجارت وبايرن ميونيخ بسبب مباراتهما في كأس السوبر الألماني التي فاز بها حامل لقب الدوري الألماني.

أخبار ذات صلة
دورتموند يمدد عقد كوفاتش حتى 2027
شتوتجارت بدون 3 مدافعين في بداية مشواره بكأس ألمانيا
كومباني
بايرن ميونيخ
الدوري الألماني
كأس ألمانيا
آخر الأخبار
صورة موضوعية
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تنشئ فريقاً دولياً معنياً بالذكاء الاصطناعي
اليوم 08:29
بودو/غليمت.. الأحلام النرويجية تدخل حيز الواقعية!
الرياضة
بودو/غليمت.. الأحلام النرويجية تدخل حيز الواقعية!
اليوم 08:19
كايرات ألماتي يرافق بافوس إلى مرحلة الدوري في «الأبطال الأوروبية»
الرياضة
كايرات ألماتي يرافق بافوس إلى مرحلة الدوري في «الأبطال الأوروبية»
اليوم 08:13
رصد 3 بؤر لإنفلونزا الطيور جنوب بلغاريا
الأخبار العالمية
رصد 3 بؤر لإنفلونزا الطيور جنوب بلغاريا
اليوم 08:04
بعد سلسلة انتكاسات.. "ستارشيب" ينجح في رحلة تجريبية جديدة
الأخبار العالمية
بعد سلسلة انتكاسات.. "ستارشيب" ينجح في رحلة تجريبية جديدة
اليوم 08:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©