كومباني: بايرن متعطش للتتويج بكأس ألمانيا



برلين (د ب أ)

أكد فينسنت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ، أن فريقه متعطش للفوز بلقب كأس ألمانيا لكرة القدم، خاصة بعد تعثر الفريق في المسابقة كثيراً في الفترة الأخيرة.

وقال كومباني في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، قبل لقاء بايرن مع فيهن فسيبادن بالدور الأول لبطولة الكأس غداً الأربعاء: «إنها ليست مباراة عادية. التعطش أكبر، فالفترة منذ آخر لقب توج به الفريق أصبحت أطول الآن. غداً أول نهائي، وهذا هو الأهم».

ويسعى بايرن لتجنب موسم مرير آخر في بطولة كأس ألمانيا، التي ظلت عصية على الفريق البافاري خلال السنوات الأخيرة. ويعود آخر فوز لبايرن بكأس ألمانيا إلى عام 2020، حيث ودع المسابقة في المواسم الخمسة الماضية، من الدور الثاني ثلاث مرات، وفي مناسبتين، تعرض بايرن للخسارة أمام فرق من دوريات أدنى.

أوضح كومباني: «نعلم أننا أفضل فريق في ألمانيا من حيث الجودة. لكن هذا ليس كافياً. في الكأس، الأمر يتعلق أيضاً بالرغبة في الفوز أكثر من الآخرين». وتابع: «يجب أن يكون الدافع موجوداً دائماً، حتى ضد فرق الدوريات الأدنى. عندها فقط يمكنك تجنب الهزائم».

ولا يخطط كومباني لإراحة لاعبيه، حيث تحوم الشكوك فقط بشأن مشاركة لاعب الوسط ليون جوريتسكا، الذي تعرض لالتواء طفيف في كاحله خلال الفوز 6/ صفر على لايبزج في المباراة الافتتاحية للنادي البافاري بالدوري الألماني يوم الجمعة الماضي.

وأكد المدرب البلجيكي: «إذا شارك ليون جوريتسكا في التدريب الأخير اليوم، فسيكون متواجداً في اللقاء. جميع اللاعبين المتاحين مؤخراً لا يزالون متاحين». وجرت مباريات الدور الأول من كأس ألمانيا في الفترة من 15 إلى 18 أغسطس الجاري، ولكن تم تأجيل مباراتي شتوتجارت وبايرن ميونيخ بسبب مباراتهما في كأس السوبر الألماني التي فاز بها حامل لقب الدوري الألماني.