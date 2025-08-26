«الراقي» يُكمل جاهزيته للقاء النصر



علي معالي (أبوظبي)

تم استدعاء الثلاثي الدولي في صفوف فريق البطائح للمنتخبات الوطنية لكرة القدم، ألفارو أوليفيرا لمنتخبنا الوطني، وديني بورجيس لمنتخب بوركينا فاسو، وعزيز جانييف لمنتخب أوزبكستان، ويغيب أوليفيرا عن صفوف «الراقي»، في مباراته المقبلة ضد فريق النصر في الجولة الأولى لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي السبت المقبل على استاد آل مكتوم، وسوف يتواجد الثنائي بورجيس وعزيز ضمن قائمة البطائح في مباراة النصر، على أن ينضما لمنتخبيهما بعد المباراة مباشرة.

وبدأ فرهاد مجيدي في ترتيب أوراقه بالشكل المناسب لمباراة النصر، وسط معنويات مرتفعة بعد الانتصار الذي حققه الفريق في آخر مباراة له بدوري أدنوك للمحترفين، بالفوز على خورفكان 2-1 في الجولة الثانية، محققاً انتصاره الأول هذا الموسم.

عبر حمدان الشامسي، مدير الكرة بفريق البطائح، عن سعادته بالنتيجة والأداء، قائلاً: «قدمنا مباراة جيدة ضد فريق قوي، وحققنا فوزاً معنوياً مهماً في هذا التوقيت، وهو ما سيجعلنا أكثر استعداداً للمرحلة المقبلة من كأس مصرف أبوظبي، ومباراة النصر بطبيعة الحال ضد فريق قوي استطاع أن يحقق العلامة الكاملة في الدوري حتى الآن بانتصارين».

وقال: «سيعود إلى تشكيلة الفريق أكثر من لاعب مهم، كما أن مشاركة جيانلوكا مونيز في المباراة الأخيرة بعد إتمام التعاقد معه مؤخراً تعد خطوة أولى لكي يستعيد اللاعب كامل لياقته، وأن الجهاز الفني سيدفع به في الوقت المناسب، وبحسب رؤيته لمستوى اللياقة البدنية، وأن الفريق أثبت كفاءة عالية أمام خورفكان، رغم غياب بعض العناصر المهمة التي لها تأثيرها الكبير على مستوى الراقي، ولكن من وُجد في اللقاء الأخير أكد بالفعل أن هناك عملاً وجهداً كبيرين من جانب اللاعبين والجهاز الفني».