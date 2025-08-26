الأربعاء 27 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الراقي» يُكمل جاهزيته للقاء النصر

«الراقي» يُكمل جاهزيته للقاء النصر
26 أغسطس 2025 16:30

 
علي معالي (أبوظبي)
تم استدعاء الثلاثي الدولي في صفوف فريق البطائح للمنتخبات الوطنية لكرة القدم، ألفارو أوليفيرا لمنتخبنا الوطني، وديني بورجيس لمنتخب بوركينا فاسو، وعزيز جانييف لمنتخب أوزبكستان، ويغيب أوليفيرا عن صفوف «الراقي»، في مباراته المقبلة ضد فريق النصر في الجولة الأولى لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي السبت المقبل على استاد آل مكتوم، وسوف يتواجد الثنائي بورجيس وعزيز ضمن قائمة البطائح في مباراة النصر، على أن ينضما لمنتخبيهما بعد المباراة مباشرة.
وبدأ فرهاد مجيدي في ترتيب أوراقه بالشكل المناسب لمباراة النصر، وسط معنويات مرتفعة بعد الانتصار الذي حققه الفريق في آخر مباراة له بدوري أدنوك للمحترفين، بالفوز على خورفكان 2-1 في الجولة الثانية، محققاً انتصاره الأول هذا الموسم.
عبر حمدان الشامسي، مدير الكرة بفريق البطائح، عن سعادته بالنتيجة والأداء، قائلاً: «قدمنا مباراة جيدة ضد فريق قوي، وحققنا فوزاً معنوياً مهماً في هذا التوقيت، وهو ما سيجعلنا أكثر استعداداً للمرحلة المقبلة من كأس مصرف أبوظبي، ومباراة النصر بطبيعة الحال ضد فريق قوي استطاع أن يحقق العلامة الكاملة في الدوري حتى الآن بانتصارين».
وقال: «سيعود إلى تشكيلة الفريق أكثر من لاعب مهم، كما أن مشاركة جيانلوكا مونيز في المباراة الأخيرة بعد إتمام التعاقد معه مؤخراً تعد خطوة أولى لكي يستعيد اللاعب كامل لياقته، وأن الجهاز الفني سيدفع به في الوقت المناسب، وبحسب رؤيته لمستوى اللياقة البدنية، وأن الفريق أثبت كفاءة عالية أمام خورفكان، رغم غياب بعض العناصر المهمة التي لها تأثيرها الكبير على مستوى الراقي، ولكن من وُجد في اللقاء الأخير أكد بالفعل أن هناك عملاً وجهداً كبيرين من جانب اللاعبين والجهاز الفني».

أخبار ذات صلة
24 لاعباً في تشكيلة منتخبنا الأولمبي لتصفيات كأس آسيا
89 تسديدة على مرمى أنديتنا في أول جولتين للموسم
البطائح
فريق النصر
كأس مصرف أبوظبي الإسلامي
المنتخبات الوطنية
المنتخبات الوطنية لكرة القدم
فرهاد مجيدي
آخر الأخبار
صورة موضوعية
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تنشئ فريقاً دولياً معنياً بالذكاء الاصطناعي
اليوم 08:29
بودو/غليمت.. الأحلام النرويجية تدخل حيز الواقعية!
الرياضة
بودو/غليمت.. الأحلام النرويجية تدخل حيز الواقعية!
اليوم 08:19
كايرات ألماتي يرافق بافوس إلى مرحلة الدوري في «الأبطال الأوروبية»
الرياضة
كايرات ألماتي يرافق بافوس إلى مرحلة الدوري في «الأبطال الأوروبية»
اليوم 08:13
رصد 3 بؤر لإنفلونزا الطيور جنوب بلغاريا
الأخبار العالمية
رصد 3 بؤر لإنفلونزا الطيور جنوب بلغاريا
اليوم 08:04
بعد سلسلة انتكاسات.. "ستارشيب" ينجح في رحلة تجريبية جديدة
الأخبار العالمية
بعد سلسلة انتكاسات.. "ستارشيب" ينجح في رحلة تجريبية جديدة
اليوم 08:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©