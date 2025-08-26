نجوموها نجم ليفربول: سجلت بهذه الطريقة 100 مرة

لندن (د ب أ)

أكد ريو نجوموها لاعب ليفربول أنه لن يعيش طويلاً في نشوة الهدف الذي سجله في مرمى نيوكاسل وقاد فريقه لتحقيق انتصار ثمين بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل نجوموها هدفاً في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، ليحسم فوزاً متأخراً للفريق بنتيجة 3 / 2 على ملعب سانت جيمس بارك مساء أمس الاثنين.

وبعمر 16 عاماً و361 يوماً أصبح نجوموها أصغر لاعب في تاريخ ليفربول يسجل هدفاً، ورابع أصغر مسجلي الأهداف على مستوى الدوري الإنجليزي. وقال اللاعب في تصريحات لموقع «توك سبورت»: «أنا سعيد للغاية بأن أسجل، لقد كان من الرائع أن أسمع الجماهير تهتف باسمي إنها لحظة عاطفية». وأضاف: «لكن لا يمكن أن أنساق طويلاً في صخب الاحتفالات، لأنني ببساطة أسجل بهذه الطريقة 100 مرة في التدريبات».

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) تصريحات لاعب ليفربول التي قال فيها أيضاً: «لذا الأمر لن يختلف إذا سجلت نفس الهدف ولكن بحضور جماهيري، رغم أن الأجواء كانت جنونية».

ويكمل نجوهوما الذي ولد في 29 أغسطس 2008 بمدينة نيوهام شرق لندن عامه الـ 17 يوم الجمعة المقبل. وانضم اللاعب إلى أكاديمية تشيلسي بعمر 8 سنوات، قبل أن ينتقل إلى ليفربول في صيف 2024، فيما قال ريو أيضاً: «عمري 16 عاما ًفقط، لكنني أريد أن أثبت قدرتي على اللعب مع الكبار».

وأضاف: «الجميع في النادي هنا يساعدونني وأنا دائماً ما أتعلم لكي أتطور». وتابع نجوموها: «دائماً ما كنت أتلقى تعليمات من المدربين في الأكاديمية والفريق الأول بأن أذهب إلى القائم البعيد لمتابعة الكرة».

وواصل: «الحقيقة لقد كان أمراً جنونياً أن أقوم بذلك فعلاً، وعندما رأيت محمد صلاح يمرر الكرة، ثم قام دومينيك سوبوسلاي بتفويتها لتصل إلي، أصبحت في مواجهة المرمى لأسدد مباشرة في الشباك».

وختم اللاعب: «العقلية هي شيء لا يمكنني أن أتجاهله، فالعقلية الكبيرة منحتنا قوة من أجل العودة في النتيجة وآمناً بأنفسنا، وهذه هو شأن الأبطال».