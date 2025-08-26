«كاديلاك» يختار بوتاس وبيريز لموسمه الأول في «مونديال فورمولا1»

نيويورك (أ ب)

اختار فريق كاديلاك الخيار الآمن بتشكيلته الأولى في بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا- 1، متجاوزاً أحد السائقين الأميركيين. ووقع اختيار كاديلاك على السائقين المخضرمين الفنلندي فالتيري بوتاس والمكسيكي سيرخيو بيريز، لتمثيله في موسمه الأول في فورمولا1.

ولم يحجز أي من السائقين مكاناً له على خط الانطلاق هذا الموسم، لكنهما حققا خلال مسيرتهما 16 فوزاً بسباقات الجائزة الكبرى، بالإضافة لتواجدهما مجتمعين بـ527 انطلاقة.

وكان بوتاس وبيريز الخيارين العمليين للمساعدة في بناء برنامج كاديلاك المقرر إطلاقه في العام المقبل، حيث إن التعيينات التي تم الإعلان عنها اليوم الثلاثاء تضيف سنوات من الخبرة في فورمولا- 1 إلى الفريق، وهي إحدى أقسام عملاق صناعة السيارات الأميركية جنرال موتورز، والتي ستصبح الفريق الحادي عشر ببطولة العالم لسيارات فورمولا1- عام 2026؛

من جانبه، قال دان توريس، الرئيس التنفيذي لفريق كاديلاك لفورمولا1: "نعتقد أن خبرة بوتاس وبيريز وقيادتهما ومهاراتهما التقنية هي ما نحتاجه حقا". وأضاف: "إنه المزيج الأمثل، والسائقان المناسبان في الوقت المناسب، ونحن ممتنون لإيمانهم بنا وبهذا المشروع". وكان بوتاس وبيريز من أبرز المرشحين للانضمام لفريق كاديلاك، حيث ضغط السائقان للحصول على مقعدين جديدين في شبكة الانطلاق التي ستضم 22 سيارة العام المقبل. ورغم أن المشروع الذي بدأه مايكل أندريتي في عام 2021 كان مصمماً ليكون فريقاً أميركياً حقيقياً بسائقين من الولايات المتحدة، فإن أندريتي اضطر إلى التخلي عن هذا الاتجاه لمساعدة كاديلاك في الحصول على موافقة إدارة فورمولا1 للمشاركة ببطولة العالم.

وكان أندريتي قد رشح سائق إندي كار كولتون هيرتا من كاليفورنيا لمقعد، لكنه لم يحصل بعد على رخصة القيادة الفائقة المطلوبة للمنافسة في فورمولا .1 .