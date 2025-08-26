كريستال بالاس مهتم بضم أكانجي

لندن (د ب أ)

أبدى فريق كريستال بالاس، اهتمامه بالتعاقد مع السويسري مانويل أكانجي، مدافع فريق مانشستر سيتي، منافسه في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لكنه لم يقدم بعد عرضاً رسمياً بعد، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)، الثلاثاء. ويأتي اهتمام بالاس بأكانجي وسط التكهنات المستمرة، التي تشير إلى قرب رحيل المدافع الإنجليزي مارك جويهي عن الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وأشارت تقارير إخبارية إلى أن كريستال بالاس سيدفع 15 مليون جنيه إسترليني مقابل ضم أكانجي، لكن وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" أوضحت أنه لم يتم تقديم عرض حاسم حتى الآن.

وانضم أكانجي إلى مانشستر سيتي في سبتمبر عام 2022، حيث كان عنصراً أساسياً في الفريق الذي توج بالثلاثية التاريخية (دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي) عام 2023، كما لعب دوراً في تتويج النادي السماوي بلقب الدوري المحلي في العام التالي. ويظل جويهي مرتبطاً بالرحيل عن ملعب (سيلهيرست بارك)، حيث كان ليفربول من بين الأندية التي سعت لضمه هذا الصيف. في غضون ذلك، أكمل كريستال بالاس بيع لاعب خط وسط منتخب إنجلترا إيبيريتشي إيزي إلى أرسنال الإنجليزي الأسبوع الماضي، فيما تعاقد فقط في نافذة الانتقالات الحالية مع والتر بينيتيز وبورنا سوسا، لاعبي آيندهوفن وأياكس أمستردام الهولنديين على الترتيب.