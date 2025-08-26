الأربعاء 27 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
بونيفايس يكشف سبب «النكسة الثانية»

بونيفايس يكشف سبب «النكسة الثانية»
26 أغسطس 2025 17:04

أبوجا (أ ف ب)

تحدث المهاجم الدولي النيجيري فيكتور بونيفايس عن فشل صفقة انتقاله من باير ليفركوزن الألماني إلى ميلان الإيطالي، كاشفاً أن إصاباته السابقة في الركبة كانت خلف عدم تجاوزه الفحص الطبي.
وكان ابن الـ24 عاماً يتحضر لوضع اللمسات الأخيرة على عقد انتقاله من ليفركوزن إلى ميلان، لكنه لم يتجاوز الفحص الطبي الروتيني الذي خضع له الأسبوع الماضي.
وأفادت التقارير بأن النادي اللومباردي توصل إلى اتفاق مع ليفركوزن لضم المهاجم النيجيري على سبيل الإعارة لموسم واحد مقابل 5 ملايين يورو، مع خيار التعاقد معه نهائياً بعد انتهاء الإعارة مقابل 24 مليون يورو.
لكن الصفقة لم تتم بعد الفحص الطبي الذي خضع له في ميلانو، وذلك بسبب مخاوف النادي الإيطالي من مدى تأثير الإصابات السابقة على أداء المهاجم النيجيري، لاسيما خضوعه لعمليتين جراحتين في نفس الركبة، لمعالجة قطع في الرباط الصليبي خلال دفاعه عن ألوان بودو جليمت النروجي بين 2019 و2022.
وخلال بث مباشر، أقر بونيفايس بحسب ما نقلت صحيفة «بانش» النيجيرية بتأثير الإصابات المتكررة على مسيرته، مستذكراً كيف أن إصابته بقطعين في الرباط الصليبي الأمامي في وقت سابق من مسيرته جعلته يتساءل عما إذا كان سيستمر في اللعب أصلاً، لاسيما أن الإصابة الثانية تزامنت مع وفاة والدته.
وكشف النيجيري الذي أسهم في إحراز ليفركوزن لثنائية الدوري والكأس المحليين الموسم قبل الماضي بتسجيله 14 هدفاً في 23 مباراة ضمن الـ«بوندسليجا» و21 في 34 ضمن كافة المسابقات، أنه «استسلمت في مرحلة ما. عندما كان الآخرون يلعبون كرة القدم، كنت أعمل جاهداً على العودة. بعد إصابتي الثانية في الرباط الصليبي الأمامي، لم أرغب حتى في اللعب مرة أخرى بسبب ألم الإصابة الأولى وما مررت به في الثانية».
وتابع «لقد فقدت والدتي أيضاً في ذلك الوقت»، كاشفاً أن إصاباته السابقة كانت سبباً رئيسياً لتردد ميلان في ضمه لصفوفه.
وقال بهذا الصدد «لم تنجح هذه الخطوة بسبب إصاباتي السابقة. تعرضت لإصابة في الركبة مرتين في ساقي اليمنى»، قبل أن يؤكد النيجيري الذي غاب لفترات عن الموسمين الماضيين بسبب مشاكل عضلية، عزمه على مواصلة العمل رغم فشل صفقة الانتقال.
وما زال بونيفايس مرتبطاً بليفركوزن لثلاثة أعوام بعدما قدم إليه من أونيون سان-جيلواز البلجيكي مقابل 20.5 مليون يورو في 2023، ومن المتوقع أن يلعب دوراً محورياً تحت قيادة المدرب الجديد الهولندي إريك تن هاج.
وهذه ثاني نكسة في سوق الانتقالات لبونيفايس هذا العام، بعدما كان مرشحاً في يناير الماضي للانضمام إلى النصر السعودي من دون أن تتم الصفقة.

