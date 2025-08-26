الأربعاء 27 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أعلى أصوات الجماهير المسجلة في ملاعب كرة القدم

أعلى أصوات الجماهير المسجلة في ملاعب كرة القدم
26 أغسطس 2025 17:15

 
معتز الشامي (أبوظبي)
استمتع فريق إيفرتون الإنجليزي بمباراته الأولى على ملعبه الجديد «هيل ديكينسون» هذا الأسبوع في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تغلب على برايتون 2-0 في بداية مثالية.
ومن المؤكد أن الملعب الجديد للنادي على ضفاف نهر «ميرسيسايد» مثير للإعجاب، كما كان الضجيج الناتج عن هذه المنشأة الحديثة، ويقع «هيل ديكينسون»، والذي وكان يُعرف سابقاً باسم «براملي مور» أو ملعب إيفرتون في أثناء الإنشاء، في مدينة ليفربول بإنجلترا، ويُعد الملعب الرئيسي لنادي إيفرتون، ليحل بديلاً لملعب «جوديسون بارك»، وتبلغ سعته 52.888 متفرجاً.
ويتميز الاستاد بنظام صوتي صاخب، يضفي أجواء حماسية، وبفضل العدد الإضافي من المشجعين والملعب المُصمم لصدّى الصوت، حقق إيفرتون رقماً قياسياً جديداً في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الأسبوع.
وسُجل في الملعب ضجيج بلغ 126 ديسيبل، خلال مباراة الأحد أمام برايتون، وهو أعلى مستوى مسجَل في مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز. بل إنه كان عالياً لدرجة أنه يصنَّف خامس أعلى مستوى ضجيج جماهيري في ملعب كرة قدم على الإطلاق، بحسب موقع «The Football Faithful»
وتتصدر أجواء تركيا الشهيرة المراكز الثلاثة الأولى، حيث تحتل عمالقة إسطنبول، بشيكتاش وجالاتا سراي وفنربخشة منصة التتويج، أما إيفرتون، صاحب أعلى مستوى صوت (126 ديسيبل)، فيحتل المركز الخامس، خلف ملعب سيلتيك بارك.


أعلى أصوات الجماهير المسجلة في ملاعب كرة القدم:

أخبار ذات صلة
بعد لدغة «ريو».. تعرف على تاريخ أهداف اللحظات الأخيرة في «البريميرليج»
أوديجارد يرافق هالاند في قائمة منتخب النرويج

1. ملعب فودافون بارك، التابع لنادي بشيكتاش: 132 ديسيبل (2007)
2. ملعب تورك تيليكوم أرينا، التابع لنادي جالاتا سراي: 131.76 ديسيبل (2011)
3. ملعب شكري ساراج أوجلو، التابع لنادي فنربخشة: 131 ديسيبل
4. ملعب سيلتيك بارك، التابع لنادي سيلتيك: 129 ديسيبل (2024)
5. ملعب هيل ديكينسون، التابع لنادي إيفرتون: 126 ديسيبل (2025)

ايفرتون
برايتون
الدوري الإنجليزي
ليفربول
البريميرليج
آخر الأخبار
«فلاشينج ميدوز».. سينر وشفيونتيك يعبران بسهولة إلى الدور الثاني
الرياضة
«فلاشينج ميدوز».. سينر وشفيونتيك يعبران بسهولة إلى الدور الثاني
اليوم 08:38
صورة موضوعية
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تنشئ فريقاً دولياً معنياً بالذكاء الاصطناعي
اليوم 08:29
بودو/غليمت.. الأحلام النرويجية تدخل حيز الواقعية!
الرياضة
بودو/غليمت.. الأحلام النرويجية تدخل حيز الواقعية!
اليوم 08:19
كايرات ألماتي يرافق بافوس إلى مرحلة الدوري في «الأبطال الأوروبية»
الرياضة
كايرات ألماتي يرافق بافوس إلى مرحلة الدوري في «الأبطال الأوروبية»
اليوم 08:13
رصد 3 بؤر لإنفلونزا الطيور جنوب بلغاريا
الأخبار العالمية
رصد 3 بؤر لإنفلونزا الطيور جنوب بلغاريا
اليوم 08:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©