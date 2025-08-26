

معتز الشامي (أبوظبي)

استمتع فريق إيفرتون الإنجليزي بمباراته الأولى على ملعبه الجديد «هيل ديكينسون» هذا الأسبوع في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تغلب على برايتون 2-0 في بداية مثالية.

ومن المؤكد أن الملعب الجديد للنادي على ضفاف نهر «ميرسيسايد» مثير للإعجاب، كما كان الضجيج الناتج عن هذه المنشأة الحديثة، ويقع «هيل ديكينسون»، والذي وكان يُعرف سابقاً باسم «براملي مور» أو ملعب إيفرتون في أثناء الإنشاء، في مدينة ليفربول بإنجلترا، ويُعد الملعب الرئيسي لنادي إيفرتون، ليحل بديلاً لملعب «جوديسون بارك»، وتبلغ سعته 52.888 متفرجاً.

ويتميز الاستاد بنظام صوتي صاخب، يضفي أجواء حماسية، وبفضل العدد الإضافي من المشجعين والملعب المُصمم لصدّى الصوت، حقق إيفرتون رقماً قياسياً جديداً في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الأسبوع.

وسُجل في الملعب ضجيج بلغ 126 ديسيبل، خلال مباراة الأحد أمام برايتون، وهو أعلى مستوى مسجَل في مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز. بل إنه كان عالياً لدرجة أنه يصنَّف خامس أعلى مستوى ضجيج جماهيري في ملعب كرة قدم على الإطلاق، بحسب موقع «The Football Faithful»

وتتصدر أجواء تركيا الشهيرة المراكز الثلاثة الأولى، حيث تحتل عمالقة إسطنبول، بشيكتاش وجالاتا سراي وفنربخشة منصة التتويج، أما إيفرتون، صاحب أعلى مستوى صوت (126 ديسيبل)، فيحتل المركز الخامس، خلف ملعب سيلتيك بارك.



أعلى أصوات الجماهير المسجلة في ملاعب كرة القدم:

1. ملعب فودافون بارك، التابع لنادي بشيكتاش: 132 ديسيبل (2007)

2. ملعب تورك تيليكوم أرينا، التابع لنادي جالاتا سراي: 131.76 ديسيبل (2011)

3. ملعب شكري ساراج أوجلو، التابع لنادي فنربخشة: 131 ديسيبل

4. ملعب سيلتيك بارك، التابع لنادي سيلتيك: 129 ديسيبل (2024)

5. ملعب هيل ديكينسون، التابع لنادي إيفرتون: 126 ديسيبل (2025)