ريال مدريد يقترب من ضم «الجوهرة» المكسيكية مورا



معتز الشامي (أبوظبي)

يستهدف نادي ريال مدريد التعاقد مع «الجوهرة» المكسيكية، جيلبرتو مورا، نجم نادي تيخوانا، البالغ من العمر 16 عاماً، وبحسب تقرير موقع «Fichajes» الإسباني، فإن ريال مدريد «قريب» بالفعل من إتمام صفقة مورا، بعد أن أعرب مؤخراً عن اهتمامه بإبرام صفقة للموهبة المولودة في عام 2008، ومن المقرر أن يقدم العملاق الإسباني عرضاً رسمياً للاعب.

وكما هو متوقع، أوضح التقرير أن مورا سيبدأ مسيرته في صفوف ريال مدريد «كاستيا - الرديف» بهدف الترقي في نهاية المطاف إلى الفريق الأول، وهناك «توقعات متزايدة» من كلا الجانبين بإمكانية إتمام الصفقة قريباً.

لكن من هو مورا المرتبط بالانتقال إلى ريال مدريد؟، هو لاعب خط وسط مهاجم قصير القامة، وخريج أكاديمية تيخوانا للشباب، ظهر لأول مرة مع الفريق الأول عام 2024 بعمر 15 عاماً فقط، وقد سطر صانع الألعاب اسمه في سجلات التاريخ.

وفي 31 أغسطس 2024، سجل مورا أول هدف له في الدوري المكسيكي الممتاز مع تيخوانا في فوز 2-1 على ليون، ما جعله أصغر هداف في تاريخ الدوري المكسيكي الممتاز بعمر 15 عاماً و320 يوماً فقط.

واصل مورا تألقه محلياً وقارياً؛ فقد سجل مؤخراً هدفي تيخوانا في هزيمة 5-2 أمام لوس أنجلوس جالاكسي في كأس الدوري الأميركي، كما سجل هدفين آخرين في تعادل 3-3 مع تشيفاس في الدوري المكسيكي الممتاز، السبت الماضي.

ويتألق مورا في مركز صانع الألعاب (رقم 10) وعلى الجانب الأيسر من الهجوم، كما لعب أيضا في مركزي قلب الهجوم، والصانع (رقم 8) خلال بدايات مسيرته الكروية.

ويحمل مورا أيضاً الرقم القياسي لأصغر لاعب يشارك لأول مرة مع منتخب المكسيك، وقد شارك في 3 مباريات مع المنتخب في الكأس الذهبية 2025، حيث صنع هدف الفوز في نصف النهائي ضد هندوراس، وكان أساسياً في الفوز النهائي على الولايات المتحدة الأميركية.