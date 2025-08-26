الأربعاء 27 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أوديجارد يرافق هالاند في قائمة منتخب النرويج

أوديجارد يرافق هالاند في قائمة منتخب النرويج
26 أغسطس 2025 18:53

 

أوسلو (أ ب)
انضم مارتن أوديجارد قائد ارسنال الإنجليزي لقائمة المنتخب النرويجي، مما يزيل المخاوف بشأن إصابته قبل مواجهة القمة أمام ليفربول بالدوري الممتاز.

وخرج أوديجارد من المباراة التي اكتسح فيها ارسنال فريق ليدز يونايتد بخماسية نظيفة السبت الماضي، بعدما بدا وأنه يعاني من إصابة في الكتف الأيمن.

ويلتقي ارسنال مع مضيفه ليفربول حامل اللقب يوم الأحد، في مواجهة قمة بين أبرز المرشحين للقب. ويلتقي منتخب النرويج مع ضيفه فنلندا وديا في الرابع من سبتمبر ثم يلاقي مولدوفا بعدها بخمسة أيام في تصفيات كأس العالم.
ويتصدر منتخب النرويج مجموعته بتصفيات مونديال 2026 في أميركا وكندا والمكسيك برصيد 12 نقطة من أربعة انتصارات متتالية، ويحاول بلوغ كأس العالم للمرة الأولى منذ نسخة 1998، كما انضم إرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي لقائمة المنتخب النرويجي.

إيرلينج هالاند
الدوري الإنجليزي
أرسنال
مارتن أوديجارد
