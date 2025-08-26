أوديجارد يرافق هالاند في قائمة منتخب النرويج

أوسلو (أ ب)

انضم مارتن أوديجارد قائد ارسنال الإنجليزي لقائمة المنتخب النرويجي، مما يزيل المخاوف بشأن إصابته قبل مواجهة القمة أمام ليفربول بالدوري الممتاز.

وخرج أوديجارد من المباراة التي اكتسح فيها ارسنال فريق ليدز يونايتد بخماسية نظيفة السبت الماضي، بعدما بدا وأنه يعاني من إصابة في الكتف الأيمن.

ويلتقي ارسنال مع مضيفه ليفربول حامل اللقب يوم الأحد، في مواجهة قمة بين أبرز المرشحين للقب. ويلتقي منتخب النرويج مع ضيفه فنلندا وديا في الرابع من سبتمبر ثم يلاقي مولدوفا بعدها بخمسة أيام في تصفيات كأس العالم.

ويتصدر منتخب النرويج مجموعته بتصفيات مونديال 2026 في أميركا وكندا والمكسيك برصيد 12 نقطة من أربعة انتصارات متتالية، ويحاول بلوغ كأس العالم للمرة الأولى منذ نسخة 1998، كما انضم إرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي لقائمة المنتخب النرويجي.